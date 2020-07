Nuovo appuntamento questa sera su Real Time con Vite al Limite che racconta la storia di Dominic Hernandez.

L’appuntamento è in prima serata con il reality che si occupa di persone oversize il cui obiettivo è riuscire a perdere peso per aspirare ad una vita normale. Ricordiamo che Dominic Hernandez è il protagonista della puntata attuale di Vite al Limite che ha raggiunto l’ottava stagione.

Vite al Limite: chi è Dominic Hernandez

Dominique Fernandez è originario della California ed ha avuto sempre problemi di peso fino dalla più giovane età. Quando ha deciso di partecipare al reality americano, il cui titolo originale è My 600 LB Life, pesava 305 kg ed aveva soltanto 37 anni.

La vita di Dominique Hernandez è stata abbastanza complicata. Infatti il giovane non ha una fissa dimora e ha dovuto vivere con il fratello in un camper. Tutta la sua storia è stata raccontata dall’emittente americana TLC dall’inizio fino alla fine.

La vita di Dominic è sempre stata ossessionata dalla dipendenza dal cibo. Soprattutto dal cosiddetto junk food. Infatti non avendo risorse economiche sufficienti, si nutriva di vero e proprio cibo spazzatura.

Dominic non ha mai superato il trauma dell’abbandono del padre quando lui era un bambino. E ha elaborato la sofferenza riempiendosi di cibo. A 20 anni pesava ben oltre 500 kg.

L’incontro con il dottor Nowzaradan

Quando è arrivato dal dottor Nowzaradan, il medico si è reso conto della gravità della situazione ed ha cercato di fargli perdere il peso sufficiente per arrivare al bendaggio gastrico. Nowzaradan gli ha fornito uno stile alimentare non difficile da seguire e con un modesto obiettivo di perdita di peso. Purtroppo però alla fine di questo percorso Dominic si era ritrovato soltanto con 26 kg in meno sulla bilancia.

Ma Nowzaradan ancora non demorde e lo incoraggia a rivolgersi ad un terapeuta per superare il suo trauma infantile e continuare la dieta. Il dottor Now è convinto che il suo paziente non ha trovato ancora un motivo valido per cambiare il suo stile di vita.

Vite al Limite: il motivo dell’espulsione di Dominic Hernandez

Nonostante tutte queste attenzioni, Dominic Hernandez non ha saputo mettere in pratica tutti i consigli e le attenzioni di Nowzaradan. Infatti finisce per pesare ancora di più e arriva a 295 kg. È a questo punto che il dottor Now lo ha allontanato dal programma.

Ma gli ha anche detto che la porta della sua clinica è sempre aperta a patto che diventi motivato ed abbia una nuova prospettiva di vita.

Dominic, insieme al fratello James, vive in una sorta di camper. Ciononostante appena arrivati a Houston, James è stato in grado di trovare un alloggio a prezzi accessibili e persino un lavoro per poter aiutare il fratello, una volta uscito dalla clinica.

Dominic Hernandez è il primo senzatetto di tutta la storia del programma. Ciononostante ancora oggi i due hanno problemi economici e l’obiettivo di Dominic di perdere peso non è stato ancora raggiunto.