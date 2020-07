Nella puntata del 6 luglio di Reazione a catena, i Sali e scendi si riconfermano campioni, ma a mani vuote. Mentre nella puntata precedente avevano vinto 16.000 euro, stavolta non sono riusciti a vincere il montepremi legato al gioco finale dell’Ultima parola.. Nonostante sia stata una puntata sottotono, i Sali e scendi hanno recuperato terreno. Ed hanno sconfitto le loro avversarie: le Tre per tre.

Reazione a catena 6 luglio le sfidanti dei Sali e scendi

Le Tre per tre sono le sfidanti dei Sali e scendi. Matilde, Delia e Daniela, vengono da Imola, in provincia di Bologna e Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno. Hanno scelto tale appellativo in quanto sono figlie di tre sorelle e quindi cugine. Le tre ragazze sono molto diverse tra loro: Matilde è la despota, Delia la diplomatica. Mentre Daniela è la romantica.

Nel primo gioco Caccia la parola, i vocaboli misteriosi sono stati cipolline, datato,mordace,venticello,tintoria ed approccio. La prima sfida termina con la parità delle due squadre. Entrambe hanno accumulato 6.000 euro.

L’indizio della prima catena musicale è Ragazza. I Sali e scendi indovinano quasi tutte le parole della catena:copertina, titolo, azione, buona e stella. Marco Liorni suggerisce alle squadre che si tratta di un motivetto molto famoso. Ma i campioni non se la sentono di dare la risposta. L’ultima parola della catena è stata aggiunta dalle Tre x Tre. Le ragazze tentano di dire il titolo: Twist again. Ma non è la canzone corretta. L’indirizzo è ragazza in quanto il titolo è il nome di una donna. Il brano infatti è Barbara Ann dei The beach boys.

I Sali e scendi conquistano 21.000 euro contro gli 8.000 delle sfidanti.

L’ indizio della seconda musicale è invece Supervisori. I campioni individuano le parole medie e taglie. Al momento hanno tre indizi ma non hanno ancora chiaro quale sia il brano scelto. Continuano i Sali e scendi collegando il termine cacciatore. Con quattro indizi, i campioni riferiscono al conduttore il titolo esatto. E’ Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi.

Reazione a catena gioco quando, dove, come, perchè

Nel gioco successivo quando, dove, come,perché Marco Liorni fornisce degli indizi dietro i quali si nascondono le parole misteriose.

Il primo è : “Quando il frigo è vuoto, davanti a te, pieno, perché lo spingi con la spesa dentro”. La soluzione è Carrello. Ed è stata individuata dalle Tre per Tre. Il secondo è: “Mentre suona la campana, davanti all’uscita, con il motore acceso,perché è il pulmino giallo che porta tutti a casa”. Doppietta per le ragazze con Pulmino.

I campioni guadagnano 8.000 euro individuando la parola misteriosa con un solo indizio. Si tratta di Dado. Gli aiuti erano “Quando cambia faccia, sul tavolo, dando i numeri, per dirti quanti passi farai sul cartellone”. I sali e scendi indovinano anche Biscotto. “Quando crolla, nella tazza, mollo mollo, perché è caduto nel latte”.

Al momento i campioni sono 48.000 euro. Mentre le Tre x tre hanno raggiunto i 18.000 euro.

Nella prima una tira l’altra, la parola chiave apre e zona chiude. Essa contiene sotto,torchio,tocca,piano,studi e settore.Le Tre per Tre si aggiudicano la prima zip da 15.000 euro. L’ordine è chicco, caffè, cornetto ed esatto.

La seconda catena una tira l’altra è costituita da servizio e Fantozzi. Le parole contenute sono inviato, spedito,veloce,fulmine e nuvola.I campioni sono a 64.000 euro e guadagnano anche la zip da 20.000 euro . L’ordine esatto è risata, principe, povero, canna.

Durante il penultimo gioco, l’intesa vincente, le Tre x tre conquistano solo 5 parole nel giro di un minuto. I Sali e scendi si riconfermano campioni con 19 parole in 60 secondi.

Reazione a catena 6 luglio Ultima catena

I Campioni arrivano all’ultima catena con un montepremi di 133.000 euro. Alessandro, Pierluigi, Antonio individuano le prime parole con facilità. Ma nel corso della catena si avvalgono dei 2 jolly e dimezzano per tre volte. E così il montepremi scende a 16.625 euro.

Nel gioco finale è presente la parola isolato. Mentre quella da indovinare inizia con Ri e termina con la O (Ri….O). I ragazzi sono indecisi tra ritiro e ricordo. E per tale ragione decidono di comprare il terzo elemento che è collo.I campioni tentano con la parola ritiro.

La vittoria è sfiorata per un soffio. Il termine esatto è ritirato. I Sali e scendi perdono 8.313 euro.

