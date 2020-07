Ecco i palinsesti dei canali Food Network e HGTV Home & Garden Tv per l’autunno 2020. Ambedue fanno parte del gruppo Discovery. Il primo è il canale dedicato a tutti gli amanti del cibo. Il secondo è dedicato completamente al mondo della casa.

Palinsesti autunno 2020 Food Network e HGTV da Fatto in casa per voi a In cucina con Imma e Matteo

Food networkil canale del gruppo dedicato a tutti gli amanti del cibo, è in crescita, registrando un 29% di share in più rispetto allo scorso anno. A giugno ha conquistato lo 0,6% di share nelle 24 ore sugli individui.

Vedremo un palinsesto di riconferme e ritorni. Tra questi: Fatto in casa per voi con Benedetta Rossi, L’Italia a morsi con la food influencer Chiara Maci.

Inoltre ci sono: Food Advisor con lo chef Simone Rugiati, Pane Olio e Fantasia con Enrica Della Martira, e Uno Chef in fattoria con Roberto Valbuzzi.

E tra le novità:

Giusina in cucina Gusto e tradizione palermitana in onda a luglio. Il format, dopo il successo delle puntate registrate in pieno lockdown diventa una serie. Giusi Battaglia, palermitana che per lavoro si è trasferita da diversi anni a Milano, è pronta a farci entrare nella sua cucina. Qui i piatti parlano solo siciliano e sono raccontati con semplicità e allegria. L’atmosfera siciliana sarà evocata anche dalle musiche di Lello Analfino e i Tinturia, colonna sonora della serie, a partire dalla sigla originale “Amore e Cucina”.

In cucina con Imma e Matteo apre le porte della cucina di Donna Imma, padrona di casa de Il castello delle cerimonie, che condivide le ricette di famiglia cucinandole come solo lei sa fare, rispettando tutti i consigli dalla cara mamma.

Palinsesti HGTV – Home & Garden Tv,

HGTV – Home & Garden Tv, il nuovo canale targato Discovery continua ad offrire un palinsesto dedicato al 100% al mondo della casa. Dalla compravendita alle seconde abitazioni, dagli arredi alle ristrutturazioni, dall’arte del ricevere al desiderio di evasione fino ad arrivare alle case vacanza.

In un periodo di grande riscoperta collettiva degli spazi domestici, le fondamenta, il canale propone progetti sul mondo della casa:

I titoli: Casa su misura, Vado a vivere minicase, Ho vinto la casa alla Lotteria. Dopo il grande successo ottenuto negli USA, l’offerta di HGTV a settembre arrivano Jonathan e Drew Scott, con il loro nuovo show esclusivo Celebrity Iou.

I fratelli Scott lavoreranno per aiutare le più famose star di Hollywood a rinnovare le proprietà di amici o parenti. Si parte alla grande con Brad Pitt, che li convoca per trasformare insieme un piccolo garage in una elegante e multifunzionale guest house. Nelle altre puntate: Jeremy Renner, Viola Davis, Melissa McCarthy, Rebel Wilson e Michael Bublè.

In arrivo anche le prime produzioni italiane del canale:

Il Fuorisalone di HGTV a luglio con il ritorno dell’immobiliarista Paola Marella.

Racconta gli ultimi trend del mondo del design e affronta una serie di temi come la ristrutturazione delle case al mare, il green, la differenza fra “comforting” e “comfortable”, l’uso del colore, gli oggetti di design dopo la crisi, l’evoluzione degli spazi della casa.

Ok la casa è giusta a settembre con Manuel Casella, che accompagna due coppie di concorrenti che si sfidano in diverse città italiane per cercare di indovinare il prezzo di vendita di 3 immobili. Vince la coppia che si sarà avvicinata maggiormente al valore delle 3 case.