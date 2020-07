Stasera in Tv giovedì 9 luglio. Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Temptation Island 7 con Filippo Bisciglia. Su Rai 3 rivediamo il documentario dedicato a Mia Martini, scomparsa venticinque anni fa.

Stasera in Tv giovedì 9 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, vanno in onda le repliche della serie Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nell’ episodio Sos: Suor Angela cerca di occuparsi di una giovane che sta per compiere una sciocchezza pur di salvare chi ama. Nico ha compreso di aver intenzioni serie con Maria ma intanto scopre un segreto di Ginevra. Nel frattempo Athos ed Emma scoprono di condividere una passione in comune: la letteratura.

Nell’episodio Come un fantasma: Suor Angela e Suor Costanza apprendono la notizia che la zia suora di Nico, sta per arrivare in convento. Suor Beata è pronta a conoscere Maria.

Rai 3, alle 21.20, manda in onda Mia Martini- Fammi sentire bella. Viene riproposto il documentario che narra la storia dell’artista calabrese scomparsa nel 1995. Presenti video originali, interviste alle sorelle e alle nipoti ed un estratto di un concerto live dove ha cantato il brano che dà il titolo al documentario.

Rete 4, alle 21.20, ripropone lo spettacolo teatrale Signori si nasce…e noi. Nel cortile di casa Colombo viene organizzata una festa in onore di Teresa. Durante l’evento arriva un messaggino sul telefono del marito Giovanni che scatena la gelosia della donna.

Infine Canale 5, alle 21.25, trasmette la seconda puntata di Temptation Island 7 con Filippo Bisciglia. Sei coppie di fidanzati sono approdate in Sardegna per mettere alla prova il loro amore. E si confrontano sulla solidità del loro rapporto di coppia, tra dubbi, gelosie e conferme.

Stasera in Tv giovedì 9 luglio 2020 I film sulle reti generaliste

Italia 1, alle 21.25, trasmette il film d’azione del 2009 Fast and furios: Solo parti originali con Vin Diesel. Dominic Toretto è costretto a rifugiarsi nella Repubblica Dominicana per fuggire dalla polizia. Ma un evento inaspettato lo riporta a Los Angeles, dove rincontra l’agente O’ Conner. I due, nonostante i rancori del passato, si alleano per sconfiggere un nemico comune.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, è previsto il film commedia del 2015 Focus- niente è come sembra con Will Smith. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, decide di insegnare i trucchi del mestiere alla giovane ed affascinante Jess. Tutto si complica quando i due finiscono per innamorarsi.

I film trasmessi su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film d’avventura del 1996 Alaska con Thora Birch. Due giovani si mettono alla ricerca del padre che potrebbe trovarsi in Alaska. Vengono supportati da un cucciolo di orso, salvato dalle mire di un cacciatore.

Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 1982 Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Pasquale, uscito dal carcere per amnistia, vuole rifarsi una vita. Chiede aiuto al cugino Gaetano per trovare un lavoro. Ma ogni volta combina un disastro.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film d’azione del 2014 John Wick con Keanu Reeves. Il leggendario John Wick si è allontanato dal mondo della violenza per amore della donna della sua vita. Quando lei muore, cade in depressione. Ma il perfido criminale Iosef Tarasof gli ruba l’automobile e gli uccide il cane. Per Wick è l’ora della vendetta.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 2017 L’ora più buia con Gary Oldman. Winston Churchill, appena nominato Primo Ministro, si ritrova di fronte ad una scelta difficile, negoziare con Hitler o affrontare la guerra. Le sue scelte cambieranno per sempre il corso della storia.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 1996 di e con Leonardo Pieraccioni Il ciclone. Levante, Libero e Selvaggio vivono in una cascina in Toscana assieme al padre. Ma un gruppo di ballerine di flamenco, arrivato lì per caso, darà una scossa alle loro vite monotone.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film di commedia del 2016 Mother’s day con Jennifer Aniston e Julia Roberts. Alla vigilia della festa della mamma si incrociano le vite di cinque persone. Si tratta di Miranda, il vedovo Bradley, Sandy e le sorelle Jesse e Gaby. Ognuno alle prese con i propri problemi personali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film thriller del 2019, 5 è il numero perfetto con Toni Servillo e Valeria Golino. Peppino, sicario della Camorra,si occupa dell’omicidio del figlio. L’evento tragico, oltre ad innescare una serie di azioni cruente, sarà l’occasione per Peppino per cominciare una nuova vita.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film d’avventura del 2013, Ritorno all’Isola di Nim con Toby Wallace. Alcuni imprenditori sono intenzioni ad acquistare l’isola per costruirci un resort. Nim ed Edmund cercheranno di fermarli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film di spionaggio del 2008 Quantum of Solace con Daniel Craig. Dopo la morte della donna che amava, Bond cerca di impedire il colpo di Stato in Bolivia. Qualcuno infatti ha intenzione di impadronirsi delle forniture d’acqua dell’intera nazione.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2015, The captive – Scomparsa con Ryan Reynolds. La piccola Cass è stata rapita ma il padre ha sempre sperato un giorno di poterla riabbracciare. Dopo 8 anni dal sequestro, una serie di inquietanti indizi lo porteranno verso la pista giusta.