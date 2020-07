Questa sera, martedì 14 luglio, alle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la puntata speciale All Together now – La super sfida. Il talent show è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Il muro umano deciderà se accompagnare cantando i concorrenti in gara e quindi promuoverli o farli tornare a casa. Il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro.

All Together Now La super sfida, diretta puntata speciale del talent

Inizia il programma. Il muro canta un medley di celeberrimi brani di Elton John (“Your song”,“Crocodile rock”).

Michele spiega poi il regolamento della sfida di questa sera. I migliori concorrenti della prima edizione si scontreranno con i migliori della seconda. Le sfide saranno ad eliminazione diretta.

Gregorio Rega è il vincitore della prima edizione di All together now. Vorrebbe vincere questa puntata speciale per aggiudicarsi il titolo di campione dei campioni ed entrare nella storia del programma.