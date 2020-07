Stasera in tv 15 luglio 2020. Il programma di divulgazione scientifica Super Quark torna su Rai 1 con la nuova edizione 2020yy. Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, è in onda su Rai 3 come ogni mercoledì.

Stasera in tv 15 luglio 2020 – programmi Rai

Alle 21.25 su Rai 1 ha inizio la stagione 2020 di Super Quark. Piero Angela conduce ancora una volta il programma di divulgazione scientifica, che quest’anno propone una serie di 7 documentari girati in oltre 41 paesi, a tema I continenti. Pensate che le riprese sono durate ben 1794 giorni.

Rai 2 manda in onda dalle 21.45 due puntate in replica della serie tv poliziesca N.C.I.S.. I titoli degli episodi, in ordine di messa in onda, sono La regola dieci e Il passato non muore mai.

Infine, su Rai 3 alle 21.20 è trasmesso Chi l’ha Visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Durante lo svolgimento della puntata l’obiettivo è rintracciare persone scomparse, avvalendosi anche, se necessario, delle segnalazioni del pubblico da casa.

Stasera in tv 15 luglio 2020 – programmi Mediaset

Firewall accesso negato è il titolo del film in onda stasera su Rete 4 alle 21.27. Jack Stanfield è il responsabile della sicurezza informatica alla Landrock Pacific Bank, per la quale ha progettato un software di sicurezza unico nel suo genere. Quando la sua famiglia viene presa in ostaggio da una banda di criminali è costretto a violare il suo stesso sistema di sicurezza, per consegnare ai rapitori un riscatto di oltre 100 milioni di dollari.

Su Canale 5 proseguono dalle 21.20 le puntate della serie turca Come sorelle. Ipek Gencer, Cilem Akan e Deren Kutlu hanno da poco saputo di essere sorelle. Nel corso della puntata di stasera le tre donne scopriranno il vero nome della loro madre, Cahide, che al momento si trova in prigione con un’accusa di omicidio.

Tre puntate in replica di Chicago Fire sono in onda dalle 21.15 su Italia 1. La serie segue le frenetiche giornate di una squadra di vigili del fuoco di Chicago. I titoli degli episodi sono, in ordine di messa in onda, Tutte le prove, La cosa più importante e La soluzione per tutto.

I programmi La7, TV8 e Nove

Il film italiano cult Il medico della mutua è proposto alle 21.15 su La7. Alberto Sordi interpreta Guido Terselli, giovane medico che scopre di poter guadagnare alle spalle dei mutuati fedeli all’illustre dottor Bui, deceduto ma non ancora sostituito nel suo ruolo di medico della mutua di oltre 2000 lavoratori. Terselli decide così di sedurre la vedova Bui per convincerla a cedergli i 2000 mutuati del defunto marito.

Alle 21.30 su TV8 è proposto Dear John, film drammatico del 2010. John Tyree è un giovane americano che, appena arruolatosi nell’esercito, viene mandato in missione oltre oceano. Arrivato a destinazione si innamora di Savannah, dalla quale in breve deve però separarsi per tornare in patria. Fra John e Savannah inizia una fitta corrispondenza, senonché l’America viene colpita dagli attentati terroristici dell’11 settembre. Così, John deve partire per il Medio Oriente…

Invece, Cambia la tua vita con un click è il titolo del film di genere fantastico in onda su NOVE alle 21.25. Michael non è più soddisfatto del suo lavoro e della sua famiglia, alla quale sente di dedicare fin troppo tempo. Ma la sua vita cambia quando un misterioso venditore di elettrodomestici gli regala un telecomando con cui Michael può controllare lo scorrere del tempo.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 304 alle 21.00 è proposto il film d’animazione di Dreamworks Pictures Dragon Trainer 2. Si tratta del seguito di Dragon Trainer, film tratto da una serie di omonimi libri che racconta la storia di un villaggio di Vichinghi che hanno stretto un’alleanza con i draghi, che li aiutano nelle loro faccende quotidiane.

Infine, su Sky Cinema canale 306 alle 21.00 è trasmesso Scream. Un film horror divenuto cult degli anni 90 per via del suo perfetto mix di terrore e ironia. Un serial killer mascherato sta uccidendo i ragazzi della città di Woodsboro. Ma per scoprire chi si cela dietro all’inquietante travestimento bisogna svelare molteplici colpi di scena improbabili.