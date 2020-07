Sabato 18 luglio, alle 18:45 su Rai 1, è andato in onda il game show Reazione a catena, con Marco Liorni.

Gli scioglilingua si rinconfermano campioni. Hanno affrontato e sconfitto i Fantatré. Ma questa volta non sono riusciti ad indovinare l’ultima parola.

Reazione a Catena 18 luglio caccia alla parola

Nella puntata del 18 luglio gli Scioglilingua affrontano i Fantatré. Marisa, Carmine e Fiorenzo hanno deciso di chiamarsi così perché sono dei gran appassionati di Fantacalcio.

Come di consueto il primo gioco di Reazione a catena è caccia alla parola. Le due squadre individuano ginestra, tendina,monovolume, curcuma, accorgimento e volantino. La prima manche si conclude con 4.000 euro per i campioni. E 8.000 euro per i Fantatré.

L‘indizio della prima catena musicale è tappi. Gli sfidanti indovinano corona e cerchio. Mentre i campioni ristretto e caffè. I Fantantré aggiungono pausa. Quest’ultimi tentano di dare il titolo del brano: Ti prendo e ti porto via di Vasco Rossi. La risposta però non è corretta. I campioni chiudono la catena con pausa. Ed indovinano la canzone. E’ Chi fermerà la musica dei Pooh.

Gli Scioglilingua salgono a 19.000 euro contro i 10.000 degli avversari.

Reazione a Catena 18 luglio seconda catena musicale

L’indizio della seconda catena musicale è gelatina.

Segue il termine pesce indovinato dagli sfidanti. I campioni individuano carne e debole. Al momento le due squadre non hanno le idee chiare su quale possa essere il titolo della canzone. Il gioco prosegue. Gli avversari aggiungono molle, materasso e squadra. Con tutti gli indizi a disposizione entrambe le squadre hanno individuato il brano. Ma non se la sentono di tentare. Si trattava di Lady marmalade di Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya & pink.

Il gioco quando, dove , come, perché

Le due squadre affrontano il quando, dove,come e perché. Il primo indizio, mela, è indovinato dai campioni : “ In un momento di gravità, in testa, matura, perché colpì Newton”. Il secondo invece è “ Quando si agita, sul podio, spumeggiante, perché chi vince il Gran Premio lo spruzza sulla folla”. Gli scioglilingua compiono la doppietta con champagne.

Fiorello è la parola misteriosa nascosta nel terzo indizio: “La seconda sera, sulle scale con la parrucca bionda e i tacchi, per imitare la De Filippi all’ ultimo Festival di Sanremo”. Lo showman è stato individuato dai Fantatré.

L’ultima parola si cela dietro l’indizio “Quando qualcosa non funziona, nella scatola,precise, passo passo per risolvere il problema”. Marisa, Carmine e Fiorenzo conquistano anche i 2.000 euro per il termine istruzioni.

I Fantatré sono netto vantaggio con 47.000 euro. I campioni si fermano invece a 23.000 euro.

Reazione a Catena Una tira l’altra

Nella prima una tira l’altra il temine quadri apre e parte chiude. Le parole contenute all’ interno della catena sono fantasia,volo,spiegare, strada ed arte. I Fantatré chiudono la catena ma passano la zip da 15.000 euro agli Scioglilingua. I campioni conquistano la somma con corpo,morto,parla,senti.

Lavata di capo apre e pelo chiude la seconda una tira l’altra. Al suo interno vi sono i termini shampoo,balsamo,sollievo,respiro e soffio. Gli avversari chiudono ancora una volta la catena. E passano agli sfidanti anche la zip da 20.000 euro. I campioni però non riescono ad abbinare le parole corrette. Si trattava di razza, risma, fogli, Riccardo.

L’intesa vincente e l’ultima parola

E’ il momento del gioco più amato di Reazione a catena, l‘intesa vincente.

Gli Scioglilingua hanno indovinato 18 parole in 60 secondi. Mentre i Fantatré si fermano a sole 9 parole.

Luigi, Davide e Daniele si confermano campioni ed affrontano l’ultima catena. Il loro montepremi è di 97.000 euro. I campioni affrontano già alcune difficoltà. E ricorrono subito ai due jolly a disposizione.

I campioni dimezzano più volte perché non individuano al primo colpo le parole. Al termine gioco il montepremi scende drasticamente a 6.063 euro.

I tre giovani devono ora giocare all’ultima parola. I termini sono atto e Ca….e. I campioni comprano il terzo elemento. Si tratta di manina. Gli scioglilingua tentano con camminare. Ma in realtà la parola corretta è calzante.