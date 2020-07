Oggi giovedì 16 luglio, alle ore 18:45 su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena. Il game show estivo condotto da Marco Liorni ci intratterrà ancora una volta con i suoi divertenti giochi. Riusciranno le Coast to Coast a mantenere il loro titolo di campionesse?

Reazione a catena 16 luglio 2020 – diretta della puntata

Inizia il programma, Marco Liorni presenta i concorrenti che sfideranno oggi le campionesse Coast to Coast. Gli Scioglilingua sono Davide, Luigi e Daniele, tre amici di Roma. Il loro nome deriva dal percorso di studi che hanno scelto: sono infatti studenti di mediazione linguistica.

Si inizia subito con Caccia alla parola. La manche è un serrato susseguirsi di risposte e termina con un pareggio tra le due squadre. Entrambe ottengono un montepremi di 6000 euro.

Reazione a Catena 16 luglio 2020 – catene musicali

La prima catena musicale parte dalla parola “Bacchette”. Sono gli Scioglilingua ad indovinare il legame con il termine “Cinesi”. Seguono “Ombre”, “Rosse”, “Camicie”, “Sette”, “Ronaldo”. Chiudono la catena le Coast to coast, che indovinano il brano musicale: è “Ringo Star” dei Pinguini Tattici Nucleari. 16000 euro per le campionesse e 13000 per gli Scioglilingua.

La seconda catena musicale parte da “Ragione”. Seguono “Vendere” ed “Incanto”. Alle Coast to Coast bastano questi soli tre indizi per indovinare il brano: “Come mai” degli 883. Le ragazze intonano il romanticissimo brano. Liorni svela poi la fine della catena: “Magia”, “Cilindro”, “Motore”, “Azione”.

Reazione a Catena 16 luglio – “Quando, dove, come e perché”

La manche “Quando, dove, come e perché” parte dall’indizio “Prima del colpo”. Non è sufficientemente rivelatore per indovinare e dunque scopriamo che è “Tra due o più persone”, “Senza incrociare”. Davide ha l’intuizione giusta, la soluzione è “Brindisi”. Gli scioglilingua guadagnano 22000 euro.

Il secondo “Quando, dove, come e perchè” inizia da “Quando vai dalla nonna”. La tematica suscita dolci ricordi ai concorrenti, che raccontano aneddoti della loro infanzia. Si continua con “sul tavolino”, “bianchi di cotone”. E’ Viviana a capire che la soluzione è “Centrini”.

Il terzo quando è “Quando sorride arcigna”. Seguono “alla finestra” ed “illuminata”. Proprio mentre Liorni sta svelando il perchè (“perchè l’hai intagliata”), le Coast to Coast hanno un’illuminazione. Viviana indovina che la soluzione è “Zucca”.

Il quarto quando è “dopo le nozze”. Sono moltissimi i tentativi legati a questa cerimonia: “luna di miele”, “viaggio”, “lattine”, “festa”, “bomboniera”, “cerimonia”, “ringraziamenti”, “limousine”. E’ Fabiola delle Coast to Coast ad avere la meglio, capendo che la risposta corretta è “bouquet”. Le Coast to Coast raccontano sconsolate di non aver mai preso nessun bouquet. “Arriverà” – dice loro Liorni.

Reazione a catena, Una tira l’altra

Si passa ad “Una tira l’altra”. Le parole sono “Cartella” (che apre la catena) e “Cellulare” (che la chiude). Gli scioglilingua scendono da Cartella e dicono “Tombola”. Continuano poi a scendere con “Bingo”, “Bongo”. Liorni chiede ai concorrenti se conoscono il film e la canzone “Bingo bongo”, ma loro non sembrano esserne a conoscenza. “Quanto mi sento vecchio!” – esclama Marco. Le parole che seguono sono “Tamburo” e “Caricatore”. Gli scioglilingua hanno indovinato tutta la catena.

La zip parte con “More” e si chiude con “Hitchcock”. Gli scioglilingua passano e tocca alle Coast to Coast, che indovinano le soluzioni: “Rovo” ed “Uccelli”. 15000 euro per loro.

La seconda “Una tira l’altra” parte da “Vivaldi” e si chiude con “Reggiseno”. Gli Scioglilingua scendono da “Vivaldi” e dicono “Primavera”. Tocca poi alle Coast to Coast che rispondono “Cervo”. Gli Scioglilingua continuano con “Volante”. Le Coast to coast indovinano “Asso” e chiudono la catena con “Coppe”.

La zip parte da “uomo” e termina con “Dracula”. Le Coast to Coast la passano e gli Scioglilingua indovinano che le soluzioni sono “Caverne” e “Pipistrello”. 20000 euro per loro, ma non bastano per sorpassare le campionesse.

Reazione a catena, l’Intesa vincente

Saranno dunque gli Scioglilingua a giocare per primi all’Intesa vincente. I concorrenti vengono da Roma ed il loro grido di battaglia è “Daje”.

CANZONI – TEOREMA – MIMO – QUARTETTO – DANUBIO – RADIATORE – DEBUTTANTE – MANCIA – PICCANTE – CICLOPE – PILOTA – TIGRE – TESTIMONE – PIPA – TESSERA – SALVAGENTE – SAMURAI

Gli Scioglilingua chiudono la loro gara con 17 parole.

Le Coast to Coast devono battere uno sfidante molto preparato. Le loro parole sono PIANURA – CANE – TIRAMISU’ – SALDI – CITTA’ – PAVIMENTO – MAGGIORENNE – PASTA – RIVISTA – CRISTOFORO COLOMBO – ROSE ROSSE – CHITARRA

Le concorrenti indovinano 12 parole, ma purtroppo non si riconfermano campionesse. Gli Scioglilingua diventano campioni ed affrontano il gioco finale con 114000 euro.

La prima parola da indovinare è quella che lega “Bue” e “Lungo”. I concorrenti la indovinano, è “Occhio”. La seconda parola è quella che lega “Lungo” ad “Ultimo”. Gli scioglilingua sbagliano due volte, la parola è “Termine”. Tra “Ultimo e “Gennaio”, il legame è “Primo”. Tra “Gennaio” e “Calza” è “Befana”, tra “Calza” e “Moda” è “Sfilata”. Gli scioglilingua non indovinano “Passato”, che lega “Moda” e “Salto”, e non riescono a chiudere la catena con “Cottura” che lega “Salto” e “Piano”. Non portano a casa il montepremi.