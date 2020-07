Questa sera, 27 luglio 2020, alle ore 21.15 su Italia 1 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Battiti Live. Il festival musicale di Radionorba, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ci offrirà ancora una volta la possibilità di ascoltare i brani più amati del momento e ballare sulle note dei tormentoni estivi.

Inizia il programma. Gregoraci e Palmieri ci accolgono nel primo evento musicale post Covid 19. Il viaggio di Battiti Live in questa edizione si svolgerà sempre dal palco di Otranto, per motivi di sicurezza, ma non mancheranno piccoli interventi da varie parti della Puglia.

Aprono la 18esima edizione di Battiti Live i Boomdabash ed Alessandra Amoroso con la loro “Karaoke”. La canzone è senza dubbio il tormentone dell’estate 2020, un inno alla vita ed alla gioia di riscoprire i piccoli piaceri dopo i mesi di lockdown. Il pubblico in studio – a distanza di sicurezza – balza in piedi e danza.

Il quintetto ci regala poi un’altra esibizione, cantando “Mambo salentino” – hit dell’estate 2019.

Alan ed Elisabetta salutano Mariasole Pollio in collegamento da un lido di Giovinazzo. Il suo pubblico ha delle domande da fare ai Boombdabash e ad Alessandra. Uno spettatore chiede ad Alessandra quale è stato il suo primo giorno d’estate e la Amoroso risponde che questa sera inizia la sua estate di musica. Una ragazza le chiede se è vero che Beyonce si è ritirata dalle scene dopo averla vista ballare. “Mi dispiace per lei, le ho mandato anche un messaggio per scusarmi. Mi ha perdonata e la inviterò al prossimo tour. No, non è vero…ma mi sono molto divertita a coreografare con l’aiuto di Veronica Peparini” – svela.

Prima di congedarsi, i Boombdabash cantano “Per un milione”.

E’ poi il momento di Irama con “Mediterranea”. Questo brano al momento è uno dei pochi a dare del filo da torcere a “Karaoke” nella gara dei tormentoni estivi. Dopo la vittoria ad Amici Speciali, Irama sembra ormai inarrestabile. La sua canzone estiva è fresca e piacevolissima da ascoltare e ballare. Irama canta poi “Arrogante”, altro suo pezzo di grande successo.

Salgono sul palco Takagi e Ketra ed Elodie, che presentano il loro brano “Ciclone”. La canzone è ispirata all’omonimo film di Leonardo Pieraccioni ed è stato realizzato in collaborazione con i Gipsy Kings. Takagi e Ketra cambiano poi partner e cantano “Jambo” con Giusy Ferreri.

Elettra Lamborghini ha iniziato la sua carriera come star del web, ma ormai i suoi brani sono tra i più ascoltati. Stasera propone un medley di “Pem Pem” e “Musica e il resto scompare”. Quest’ultima è la canzone con la quale la Lamborghini ha partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Immancabile nella sua esibizione il suo – ormai celeberrimo – twerk.

Meno movimentato, ma dolce e romantico, Diodato con “Un’altra estate” e “Fai rumore”. Il primo brano è il frutto della sua quarantena creativa, un lungo periodo trascorso a guardare fuori dalla finestra del suo piccolo appartamento a Milano e ad immaginare un’estate che scaldasse il cuore. Il secondo è invece il brano che gli ha regalato la vittoria al Festival di Sanremo, una canzone che ha coinvolto la gente a tal punto da essere una delle più cantante dai balconi durante il lockdown.