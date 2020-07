Lunedì 27 luglio, alle 21:25, su Rai 1 va in onda l’episodio La transazione de Il giovane Montalbano 2. La quarta puntata della seconda stagione è dominata dai tormenti del Commissario interpretato da Michele Riondino. In crisi con la compagna Livia, passa settimane cupe e piene di interrogativi.

La serie è stata prodotta nel 2015 da Palomar e Rai Fiction, con Carlo Degli Esposti, Max Gusberti e Nora Barbieri. Il regista è Gianluca Maria Tavarelli.

Il giovane Montalbano 2 trama

La trama de Il giovane Montalbano 2 racconta le prime indagini del Commissario ideato da Andrea Camilleri. Siamo nel 1990 a Mascalippa, comune fittizio in provincia di Enna. Lì Salvo Montalbano è un Vice Commissario talentuoso ed ottiene la promozione a Commissario di Vigata.

Alla consacrazione professionale sembra unirsi la promessa della stabilità personale. Vigata è il luogo d’origine di Montalbano e gli garantisce di vivere nel suo ambiente preferito, in riva al mare.

In realtà, tornare a Vigata lo costringe a fare i conti con l’infanzia. La morte prematura della madre e la scelta del padre di preferirgli una nuova famiglia hanno lasciato una ferita dolorosa. Così, i primi mesi sono travagliati, nel segno del conflitto con il padre e di giornate pensierose.

La compagna Mery lo lascia. Non ne sopporta l’atteggiamento schivo e le incertezze con cui mina il loro rapporto. Dopo qualche mese, nella vita del giovane Montalbano arriva Livia Burlando, conosciuta durante alcune indagini. L’intesa con lei è naturale e profonda, ma anche Livia impiega tempo per familiarizzare con l’atteggiamento di Montalbano. Nonostante ciò, la relazione si consolida.

Inoltre, con intelligenza e pazienza, Livia riesce a riappacificare Montalbano con il padre. Dopo una crisi, Montalbano le chiede di sposarlo, preso da uno slancio d’amore che lui stesso fatica a riconoscersi. Livia accetta, ma poi assiste ad una sparatoria nella quale il Commissario uccide un latitante. Resta turbata, si rifugia nella sua Genova e la coppia va in crisi.

Nel frattempo, Montalbano consolida la sua squadra. Il decano Carmine Fazio è fondamentale nei primi mesi di lavoro a Vigata. Poi, arriva Mimì Augello, mentre a Fazio subentra il figlio Giuseppe. Gli Agenti Catarella, Gallo e Paternò completano un gruppo non eccelso ma che si condensa attorno al talento innato e peculiare del giovane Montalbano.

Il giovane Montalbano 2 trama episodio La transazione

La trama dell’episodio La transazione si sviluppa attorno a due indagini. In apertura, il giovane Montalbano riceve notizia di una rapina alla filiale vigatese della Banca Rurale di Montelusa. Un’intrusione notturna senza effrazioni né violenza, durante la quale i malviventi hanno svuotato sessanta cassette di sicurezza. Furto anomalo, perché sessanta cassette di sicurezza sono tante, per una piccola filiale periferica appena aperta.

Per approfondire, Montalbano decide di rivolgersi a Stella Parenti, la Direttrice della Banca Commerciale di Montelusa. Si erano conosciuti in occasione di un’altra indagine. Visto che Montalbano è in crisi con Livia, il loro incontro si trasforma in un flirt e i due iniziano a frequentarsi.

Escono per cena e poi vanno insieme anche al circo, in compagnia di Mimì Augello e della compagna. Assistono al numero dell’indovina Eva Richter, al termine del quale la platea va in subbuglio. A dispetto dello scetticismo sui suoi poteri, la sensitiva si dimostra particolarmente accurata e quando trasale per la presenza di un assassino nel pubblico, i presenti iniziano a scappare.

L’omicidio cui si riferisce è avvenuto cinquanta anni prima. Eppure, l’omicida viene a sua volta ucciso pochi giorni dopo la serata al circo. Tra beghe amorose e conflitti tra nazifascisti e partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, il giovane Montalbano impiega qualche giorno per risolvere il caso.

Intanto, un altro uomo viene ucciso. Si tratta di un appartenente al clan mafioso dei Cuffaro. L’assassinio rientra nelle logiche di depistaggio riguardanti il losco giro di denaro tra cosche emerso proprio con il furto in Banca Rurale. I malavitosi hanno deciso di aprire una transazione che ristabilisca l’equilibrio di potere tra i gruppi. La transazione, però, oltre al giro di denaro prevede regolamenti dei conti tra i membri.

All’inizio dell’episodio La transazione, la crisi tra Montalbano e Livia è iniziata da un mese. Livia ha deciso di tornare a Genova e di prendersi una pausa dalla relazione con il Commissario. È rimasta troppo scioccata dalla sparatoria cui ha assistito, ma soprattutto dall’incertezza con cui Montalbano ha provato a rassicurarla sul loro futuro.

Il giovane Montalbano è triste e pensieroso. Il suo umore cupo fa da sfondo all’intero episodio. Rimugina sull’accaduto ed è depresso. In particolare, si trova di fronte ad un’evidenza dalla quale è sempre fuggito: di Livia è innamorato senza riserve. È arrivato il momento di sganciarsi dagli atteggiamenti goffi, insicuri e sfuggenti con cui ha sempre gestito le sue relazioni.

Mimì Augello, da amico, prova a distrarlo dalla rottura e farlo divertire. La Direttrice Stella Parenti, dal canto suo, è molto attratta da lui e gli offre l’occasione per voltare pagina. Lo incalza con sicurezza sfrontata e lo convince a frequentarla, fino a quando sembra che tra loro debba nascere una relazione.

Nel momento decisivo, però, Montalbano si tira indietro. Arriva in aeroporto per raggiungere Stella a Madrid, ma all’ultimo momento prende un aereo per Genova. Non avverte Livia e quando arriva a Boccadasse non fanno altro che guardarsi per alcuni lunghi secondi. L’episodio si chiude con il loro abbraccio appassionato ma silenzioso.

Il giovane Montalbano 2 episodio La transazione dovè è girato, sceneggiatura, musiche

Il giovane Montalbano 2 è girato tra Ragusa Ibla, Scicli, Modica, Porto Empedocle, Noto, Vittoria e Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina. Inoltre, alcune scene sono girate nei territori di Siracusa ed Agrigento.

Il commissariato di Vigata è il Palazzo del Municipio di Scicli. La Questura di Montelusa (Agrigento) in realtà è a Scicli, in Palazzo Iacono. La casa sul mare di Montalbano, diventata un’attrazione turistica della zona, è a Punta Secca.

L’episodio la transazione ancor più di altri si sofferma sugli scorci di Scicli. Molti luoghi, tuttavia, appartengono come sempre anche a Ragusa Ibla.

La sceneggiatura dell’episodio La transazione è estrapolata dalle raccolte Un mese con Montalbano e Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano. A scriverla, Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Le canzoni della colonna sonora de Il giovane Montalbano 2 sono cantante da Olivia Sellerio. Le musiche sono di Andrea Guerra, le parole di Davide Cammarrone.

La sigla iniziale si intitola Curri Curri, mentre la canzone finale è Vuci mia cantannu vai. Oltre alle musiche che accompagnano l’episodio, curate sempre da Andrea Guerra, alcune canzoni sottolineano i momenti decisivi. Tra queste, Lu jornu ca cantavanu li manu, Anticchia i celu supra a testa, Calati juncu ca passa la china e A tia ca lu munni è grannu.

Ecco il cast completo de Il giovane Montalbano 2, con l'elenco degli attori e dei personaggi presenti nell'episodio La transazione.