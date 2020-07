Stasera in tv 28 luglio 2020 – tutti i programmi in onda. Su Canale 5 è trasmessa la penultima puntata dell’edizione 2020 di Temptation Island. Sugli altri canali ancora repliche di film e serie tv.

Stasera in tv 28 luglio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 dalle 21.25 va in onda la seconda puntata della serie, in replica, Sorelle. Nonostante sia stato celebrato il funerale di Elena, la madre Antonia continua a credere che la figlia sia viva. Silvia, intanto, continua ad indagare, sempre più convinta che Elena sia stata assassinata. La serie tv italiana di genere drammatico-thriller è ambientata a Matera e sostituisce la serie The Resident, le cui repliche sono state sospese a causa dei bassi ascolti della prima puntata.

Alle 21.45 su Rai 2 sono proposte due puntate di Squadra Speciale Cobra 11. La serie tv di genere poliziesco-stunt ambientata in Germania, va in onda con due episodi i cui titoli sono: Tra la vita e la morte e Capolinea.

Nel primo la squadra speciale deve salvare una bambina prima che si esaurisca la sua scorta di insulina. Nel secondo, Paul e Semir accusano il macchinista di un treno ritenuto responsabile di un incidente ferroviario.

Su Rai 3 alle 21.20, terzo e quarto episodio di Bodyguard. La serie tv britannica di genere thriller-politico racconta di David Budd, sergente di polizia ed eroico veterano dell’esercito britannico, che soffre di un grave disturbo da stress post-traumatico. David lavora come guardia del corpo, ed è incaricato di proteggere il Segretario di Stato Julia Montague. Negli episodi odierni Budd sventa un attentato ad un treno, ma le conseguenze sono drammatiche.

Stasera in tv 28 luglio 2020 – programmi Mediaset

Il film Giù al Nord è trasmesso alle 21.27 su Rai 3. La commedia francese ha ispirato Benvenuti al Sud, con cui condivide parte dell’intreccio narrativo. Philippe lavora alle poste, e per accontentare la moglie, che da anni gli chiede di vivere sulla costa, si finge disabile per ottenere un trasferimento. Ma viene scoperto ed è punito con un ulteriore trasferimento nel Nord della Francia, dove si vocifera vivano solo scontrosi minatori. Giunto sul posto dovrà ricredersi, e capirà che i suoi erano solo pregiudizi.

Su Canale 5 alle 21.20 è in onda la quinta e penultima puntata dell’edizione 2020 di Temptation Island. Questa settimana il docu – reality di Canale 5 va in onda due volte. La puntata finale, infatti, è prevista per giovedì 30 luglio. Solo allora conosceremo quante coppie escono insieme e quante, invece, si dividono.

Su Italia 1 prosegue Chicago P.D, in onda dalle 21.31. Stasera sono trasmesse tre puntate, ambientate nel dipartimento di polizia di Chicago, intitolate Collera, Una notte a Chicago e Legami che uniscono.

I programmi La7, TV8 e Nove

Anche questo martedì alle 20.35 su La7 In Onda, occupa, oltre l’access prime time, anche la prima serata. Il programma di approfondimento e divulgazione quotidiano è condotto da David Parenzo e Luca Talese.

Tv 8 propone il film Flirting with Forty – L’amore quando meno te lo aspetti. Jackie Laurens è reduce da un recente e non indolore divorzio. Nuovamente single a 40 anni, con due figli prossimi all’adolescenza, Jackie decide di prendersi una vacanza rigenerante alle Hawaii. Durante la permanenza si innamora di Kyle, istruttore di nuoto, ma non ha il coraggio di dichiararsi. Così, nel corso dei mesi successivi inventa pretesti per tornare alle Hawaii e rivedere Kyle.

Il film Occhio alla Penna è in onda stasera alle 21.25 su NOVE. Il western racconta la storia del misterioso Doc (Bud Spencer), come lo chiamano tutti, arrivato a Yucca City insieme con l’indiano Girolamo. I cittadini si mostrano subito molto generosi con Doc, ma non senza chiedere qualcosa in cambio. Vogliono infatti che l’imponente Doc cacci dalla città la banda di malviventi di Colorado Slim, che l’inetto sceriffo di Yucca City non è masi stato in grado di arrestare.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 302 è in onda alle 21.15 C’era una volta a Hollywood. L’ultimo film diretto dal celebre regista Quentin Tarantino racconta una storia ambientata nella Holywood degli anni ’70 con vicende realmente accadute insieme e quella, inventata, di un attore western in declino e del suo stuntman.

Infine, su Sky cinema canale 305 alle 21.00 è trasmesso The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Il film di genere supereroistico riprende da dove si era interrotto il primo capitolo. Stavolta Peter Parker e il suo alter ego Spider-Man devono affrontare non solo il potente Electro, ma anche i problemi personali che derivano dalla doppia vita che Peter conduce.