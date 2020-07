Nella puntata del 31 luglio di Reazione a catena, Le Tre Brunette si confermano campionesse. Dopo aver sfidato i Tre secco, Stefania, Francesca ed Alice hanno sconfitto i Punti in palio, ovvero gli sfidanti provenienti da Siena. Ma in entrambe le occasioni non sono riuscite ad indovinare l’ultima parola.

Reazione a catena 31 luglio Caccia alla parola, prima catena musicale

Nella puntata del 31 luglio Le tre Brunette (Francesca, Alice e Stefania), da Roma, hanno sfidato i Punti in Palio, Giulia, Adele e Marco da Siena. Adele e Giulia sono sorelle mentre Marco è il compagno di Adele.

Il primo gioco è Caccia alla parola. Gli sfidanti sono molto agguerriti. E compiono un en plein indovinando tutte le parole: fogliolina, governo, macarena, prospero,solleone e vivavoce.

I Punti in palio hanno raggiungo i 12.000 euro mentre Le Tre Brunette, per il momento sono ferme a zero.

Nella prima catena musicale l’indizio è imprevedibile. Le Tre Brunette conquistano i primi 6.000 euro con lotteria,rigori ed inverno. Francesca canta il motivetto ma non è ancora in grado di fornire il titolo. Aggiungono anche il termine stagione.

Dalla musicalità sembra essere un brano italiano. Gli sfidanti proseguono la catena con alta . E le campionesse la chiudono con stagione. Le Tre Brunette hanno individuato la canzone ma non conosco il titolo. E’ così sono i Punti in palio ad indovinare la canzone. Si tratta de La vita com’è di Max Gazzé.

Seconda catena musicale e Quando,dove, come, perché

Il termine principe è l’indizio della seconda catena musicale. Iniziano le campionesse con foro, cruna e cammello.

Stavolta Le Tre Brunette forniscono anche il titolo della canzone. E’ Azzurro di Adriano Celentano. A questo punto della gara la campionesse hanno conquistato 27.000 euro contro i 19.000 dei Punti in palio.

La gara prosegue con il Quando,dove, come, perché. Il primo indizio, doppiatore, è indovinato dalle campionesse. Recita così: “Quando cambia lingua,al buio, al posto di un altro, perché presta la voce ad un attore straniero”.

Il secondo è “Quando ci caschi, ai tuoi piedi, senza fiocchetto, perché se sono sciolti fanno inciampare”. Con la parola lacci le campionesse compiono la doppietta.

Il penultimo invece è “Quando hai fatto la tua parte,nelle mani di un altro,con un rapido passaggio, perché è il bastone della staffetta”. Indovinano ancora una volta le campionesse con testimone.

Le Tre Brunette indovinano anche l’ultimo termine con margherita. “All’inizio di una storia, sul prato,con amore,per sfogliarla e scoprire se è ricambiato.” Finora le campionesse hanno totalizzato 43.000 euro contro i 19.000 degli sfidanti.

Reazione a catena 31 luglio 2020 Una tira l’altra

Nella prima Una tira l’altra la parola grosso apre e mangiato chiude. Le parole contenute all’interno della catena sono modo, vivere,ombra, pavimento e cotto. Le Tre brunette chiudono la catena ma non riescono ad abbinare correttamente la zip da 15.000 euro. Le parole erano albero,maestro,colpo e spavento.

Periodo apre la seconda una tira l’altra. Mentre sorci chiude. I termini presenti nella seconda catena sono prova, vestito, festa,occhi, e verdi. Gli sfidanti chiudono la catena ma anche loro non riescono a conquistare la zip da 20.000 euro. I termini erano cervicale, cuscino,guanciale, amatrice.

Sono ancora in testa Le Brunette conquistano 82.000 euro . I Punti in palio sono fermi a 55.000 euro.

L’intesa vincente e l’ultima catena

I Punti in palio sono i primi a giocare all’Intesa vincente. In 60 secondi sono riusciti ad indovinare solo una parola. E così le Tre Brunette riconfermano facilmente il titolo con 7 parole.

Francesca, Alice e Stefania affrontano l’ultima catena con un montepremi da 119.000 euro.

Gli abbinamenti sono:

superiore- scuola: compagno,

compagno- impegnato: fidanzato,

impegnato- pop corn: cinema.

Al termine del primo giro le campionesse hanno giocato il jolly. Ma senza dimezzare il montepremi.

Il gioco prosegue con:

pop corn- fiocchi: mais.

fiocchi- bianca: neve,

bianca- compromesso: casa.

Le campionesse hanno dimezzato una sola volta, scendendo a 59.500 euro. Ma devono ora affrontare l’ultima parola. I termini in gioco sono compromesso e “es….o”. Le Tre Brunette decidono di acquistare il terzo elemento. Si tratta di orario.Francesca, Alice e Stefania tentano con estivo. Ma la parola corretta è esposto.

