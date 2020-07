Stasera in Tv sabato 1 agosto. Raiuno ripropone lo show dedicato ad Adriano Celentano in Una storia da cantare con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Mentre Tv8 trasmette il film western del 1990 Balla coi lupi, con Kevin Costner.

Stasera in Tv sabato 1 agosto 2020 programmi reti generaliste

Stasera su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. Rivediamo la puntata trasmessa lo scorso 3 febbraio, interamente dedicata alla vita e alle canzoni di Adriano Celentano. Tra gli ospiti di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ci sono Gigi D’Alessio, Fausto Leali, Raphael Gualazzi, Rocco Papaleo, Tony Esposito, Noemi, Elio, Paolo Belli, Teo Teocoli e Marisa Laurito.

Su Rai 5, alle 21.15, L’isola della luce. Dal Teatro Greco di Siracusa, il dramma dedicato ad Apollo su libretto di Vincenzo Cerami. Il premio Oscar Nicola Piovani dirige un ensemble, due quartetti di archi, un contrabbasso, due voci (Tosca e Massimo Popolizio), un soprano e coro.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà La sai l’ultima?- Digital Edition. Ezio Greggio presenta la terza puntata della gara tra barzellettieri trasmessa nel 2019. Gli ospiti di questa sera sono Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi. Nel corso dello show si affrontano tre squadre capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla. Il notaio è Nino Formicola.

Su Nove, alle 21.25, Il giorno del giudizio. Rivediamo il programma “Come ho catturato l’ultimo dei Casalesi”, un racconto in due puntate che spiega la cattura del latitante Michele Zagaria, boss del clan dei Casalesi, per mano del magistrato antimafia Catello Maresca.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. A soli 23 anni, Seana pesa più di 300 chili, vive a casa di sua madre, è depressa e ansiosa. Il dottor Nowzaradan ha accettato il suo caso e le fornirà tutti gli strumenti di cui ha bisogno per salvarle la vita, ma lei deve essere collaborativa.

I film di questa sera sabato 1° agosto

Su Raitre, alle 21.20, il film western del 1965, di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef. Un misterioso cacciatore di taglie dà la caccia a un feroce bandito messicano soprannominato “Indio” (Gian Maria Volontè), appena evaso dal carcere. Ma non è il solo a volerlo catturare: sulle tracce del criminale c’è infatti anche l’ex colonnello Mortimer, spinto dal desiderio di vendicarsi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di David O. Russell, Joy, con Jennifer Lawrence, Robert De Niro. Joy inventa il Miracle Mop, un innovativo spazzolone per le pulizie domestiche. Il prodotto ottiene successo, facendola diventare una delle più grandi imprenditrici degli Stati Uniti.

Su Italia 1, alle 21.30, il film animazione del 2012, di Mike Thurmeier, Steve Martino, L’era glaciale 4. Sempre alla caccia dell’inafferrabile ghianda, lo sfortunatissimo Scrat innesca involontariamente la separazione dei continenti. Manny, Sid e Diego si ritrovano così alla deriva su un iceberg galleggiante. A complicare le cose ci si mette una combriccola di pirati assortiti, decisi a impedire loro di tornare a casa.

I film trasmessi su La7,Tv8, 20 Mediaset

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1979, di James Bridge, Sindrome cinese, con Michael Douglas, Jane Fonda. Durante un servizio tv su una centrale nucleare in California, la giornalista televisiva Kimberly e l’operatore Richard assistono a un incidente e cercano di saperne di più.

Su Tv8, alle 21.30, il film western del 1990, di Kevin Costner, Balla coi lupi, con Kevin Costner, Mary McDonnell. Il tenente John Dunbar viene inviato in un avamposto di frontiera. Lì scopre che gli indiani non sono selvaggi e si integra con i Sioux. Il pericolo, infatti, viene dai bianchi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham, Joan Allen. In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto, dove devono mettere in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Stasera in Tv sabato 1 agosto i film su Sky

Stasera su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2019, di Matteo Garrone, Pinocchio, con Federico Ielapi, Roberto Benigni. Le avventure di Pinocchio, il burattino creato da Geppetto e trasformato in bambino dalla Fata Turchina. Scapestrato e curioso, Pinocchio è vittima di due truffatori, il Gatto e la Volpe.

Invece su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Jean-Marc Vallée, Demolition –Amare e vivere, con Jake Gyllenhaal, Naomi Watts. Dopo la morte della moglie, Davis entra in crisi e inizia a sfogarsi scrivendo al responsabile del servizio clienti di un distributore automatico. Le sue missive colpiscono Karen.

Inoltre su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Simon West, Joker – Wild Card, con Jason Statham. L’ex marine Nick ha in mente solo il gioco d’azzardo. Quando Holly, una sua ex, viene brutalmente picchiata dal boss DeMarco, decide di aiutarla a vendicarsi.

Infine su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1976, di Roman Polanski, L’inquilino del 3° piano, con Roman Polanski, Isabelle Adjani. Trelkowski, un modesto impiegato di origine polacca, prende in affitto un appartamento a Parigi abitato in passato da una giovane suicida. Ma diviene oggetto di strane persecuzioni.