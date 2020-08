Lunedì 10 agosto, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, va in onda la terza puntata di Battiti live. Al timone Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci; nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto.

Come di consueto nella kermesse musicale gli artisti propongono le loro hit dell’estate. Salgono sul palco, tra gli altri, Baby K, Elettra Lamborghini con Giusy Ferreri, Rocco Hunt con Ana Mena, Fred De Palma.

Battiti live diretta 10 agosto 2020 esibizioni terza puntata

Nella terza puntata di Battiti live, dopo l’esibizione del corpo di ballo di Battiti Live, sale sul palco Alan Palmieri. Il conduttore annuncia la sua compagna di viaggio, Elisabetta Gregoraci.

La prima artista ad esibirsi è Baby K in Non mi basta più (feat Chiara Ferragni) e Da zero a cento. E’ stata la prima cantante a ricevere il disco di diamante nell’era digitale. Ha registrato anche 1 miliardo di visualizzazioni su youtube.

Questa settimana la star del web Maria Sole si trova a Mola di Bari, in compagnia di un pubblico molto contenuto. Una ragazza le chiede come è nata la collaborazione con Chiara Ferragni. La cantante spiega di averla conosciuta su un set ed è nata subito una forte simpatia.

Segue l’esibizione di Takagi & Ketra con Ciclone (feat Elodie, Mariah e Gipsy Kings). Sul palco con loro un gruppo di ballerini di flamenco. Li raggiunge Giusy Ferreri per cantare un altro successo: Amore e capoeira.

La terza artista a salire sul palco è Elettra Lamborghini con Musica (e il resto scompare), brano presentato all’ultimo Festival Sanremo. E con la sua celebre hit Pem Pem.

J Ax invece canta Una voglia assurda, scritta durante il periodo di lockdown. E Ostia Lido, successo della scorsa estate.

Battiti live i Boomdabash con Alessandra Amoroso

I Boomdabash con Alessandra Amoroso si esibiscono in Karaoke e con Mambo Salentino.

Il primo brano è il più gettonato su Tik Tok, grazie anche alla coreografia ideata da Andreas Muller e Veronica Peparini, volti di Amici di Maria De Filippi. Il karaoke è un fenomeno musicale che ha avuto molto successo negli Anni Ottanta e Novanta.

Infine Alessandra Amoroso abbandona il palco per lasciare spazio a J ax e Rocco Hunt per cantare Ti volevo dedicare, assieme alla band salentina.

Successivamente Rocco Hunt rimane solo con Ana Mena per esibirsi in A un passo dalla luna. I conduttori si ricollegano con Maria Sole. Una ragazza chiede cosa è mancato loro di più durante il lockdown. Per Rocco Hunt è stato cantare davanti al pubblico.

E’ il turno dell’esibizione di Gaia. La vincitrice di Amici 19 propone Chega e il suo ultimo singolo Coco Chanel.