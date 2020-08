Stasera in tv 11 agosto 2020. Le repliche monopolizzano il palinsesto televisivo estivo. Su Rai 1 prosegue la serie tv Sorelle, mentre Canale 5 propone le puntate in replica de Lo Show dei Record con Gerry Scotti.

Stasera in tv 11 agosto 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda il quinto episodio della serie in replica Sorelle. La fiction di Rai1 con Anna Valle ha quasi raggiunto la conclusione. Chiara è tormentata da visioni e incubi in cui rivede sua sorella. Nel frattempo, Roberto scopre che Giulio non è suo figlio, e si infuria. Infine, si viene a sapere di uno sconvolgente segreto riguardante Elena nascosto fino a questo momento da Claudia…

Dalle 21.20 su Rai 2 sono proposti due episodi di Squadra Speciale Cobra 11. La serie tv di genere poliziesco-stunt è ambientata in Germania, ed è nota per gli spettacolari incidenti d’auto proposti. I titoli degli episodi sono: Il cliente e Il farmaco.

Su Rai 3 alle 21.20 è poi trasmesso Un amore sopra le righe, film del 2017. In occasione della scomparsa di un noto scrittore, un biografo inizia a fare delle ricerche riguardo la sua vita. Parlerà quindi con la vedova dello scrittore, che non esiterà a raccontargli nel dettaglio 45 anni di amore incondizionato, ma tumultuoso.

Stasera in tv 11 agosto 2020 – programmi Mediaset

Il secondo tragico Fantozzi è in onda dalle 21.27 su Rete 4. Le infauste vicissitudini del ragionier Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio) divertono, ma fanno anche riflettere, fin dagli anni ’70. Sfortunato, ma volenteroso, Fantozzi rappresentava l’italiano medio che non riusciva ad uscire dalla prigione sociale costruita su misura per lui.

Su Canale 5 è in replica dalle 21.20 la sesta edizione italiana di Lo show dei record. Andato in onda nel febbraio 2015, era condotto da Gerry Scotti. Entrare nel Guinnes World Record non è un’impresa facile. Durante la puntata, persone provenienti da tutto il mondo proveranno a infrangere record incredibili, a volte assurdi, compiendo imprese al limite delle capacità umane.

Su Italia 1 vanno in onda altri episodi della serie tv action poliziesca americana Chicago P.D, a partire dalle 21.31. Stasera sono trasmessi solo due episodi, come sempre ambientati nel dipartimento di polizia di Chicago, intitolati rispettivamente Quello che avrebbe potuto essere e Sacrificio. Le indagini dell’Intelligence U.S.A. sull’omicidio del fidanzato di Burgess riveleranno un’inaspettata verità.

I programmi La7, TV8 e Nove

La prima serata di La 7 a partire dalle 20.35 è dedicata interamente a In onda, talk show di attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese. Il programma approfondisce notizie di stringente attualità, economia e politica nazionale in compagnia di ospiti presenti in studio o in collegamento.

Il film Bed and Breakfast è trasmesso su TV8 alle 21.30. La commedia romantica racconta di Jake, che eredita un piccolo Bed and Breakfast in California. Ma anche Ana, brasiliana, riceve in eredità la medesima struttura. Ne scaturirà un’improbabile battaglia legale che, però, avrà conseguenze inaspettate nella vita sia di Jake, che di Ana.

Alle 21.25 su NOVE è in onda il film Il tredicesimo guerriero. Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas) vive a Baghdad. L’anno è il 922, e la città è una delle più importanti capitali culturali del Medio Oriente. Ahmed si troverà suo malgrado coinvolto in una battaglia non sua, insieme a una compagnia di 13 vichinghi che, secondo una profezia antichissima, sono destinati a combattere i Wendoi: misteriose creature che minacciano tanto le terre normanne, quanto quelle mediorientali.

I film in onda su Sky Cinema

Alle 21.00 su Sky Cinema canale 304 è trasmesso il film d’animazione Kung fu Panda 2. Po si è meritato il titolo di Guerriero Dragone sconfiggendo Tai Lung. Ma il suo addestramento non può ancora dirsi concluso. Inoltre, una minaccia rischia di cancellare per sempre il Kung Fu dalla storia: l’avvento delle armi da fuoco e della polvere da sparo.

Infine, Final Destination 2 è in onda su Sky Cinema canale 313 a partire dalle 21.14. La saga Horror-splatter propone sempre la stessa formula di film in film. Una persona riceve inspiegabilmente una visione dal futuro in cui assiste alla sua tragica morte, e a quella di chiunque si trovi con lui al momento della visione. Proprio grazie alla predizione mette in salvo sé stessa e un gruppo di amici ristretto. Ma questi inizieranno però a morire in circostanze impossibili. Il loro destino, infatti, è segnato, e la morte li reclama.