Per Europa League è tempo di quarti di finale. Le Coppe europee tornano in diretta con due italiane ancora in corsa: l’Inter in Europa League l’Atalanta in Champions League.

Europa League quarti di finale Inter – Bayer Leverkusen su Tv8

Si parte con i quarti di finale di Europa League, al via questa sera, lunedì 10 agosto, tutti live su Sky e in streaming su NowTV.

In campo anche l’Inter, che alle 21 sfiderà il Bayer Leverkusen per il passaggio del turno. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252,anche in chiaro su TV8 e in 4K HDR con Sky Q satellite.

Padrona di casa Anna Billò, che schiera in studio Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna. A loro, lunedì si aggiunge Giuseppe Bergomi e martedì Lorenzo Minotti.

Inoltre, torna Diretta Gol (su Sky Sport Collection e Sky Sport 251), visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale Sky Sport 486).

Per i clienti Sky, tutte le partite sono in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea.

E per rimanere aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.

Programmazione in diretta quarti di finale

Ecco la programmazione in diretta delle partite valide per i quarti di finale.

LUNEDÌ 10 AGOSTO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

INTER-Bayer Leverkusen Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra) e TV8

telecronaca Andrea Marinozzi, commento Fernando Orsi, bordocampo Andrea Paventi; Diretta Gol Geri De Rosa

UNITED-Copenaghen Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Paolo Ciarravano

Studio “Europa League”, alle 18, alle 20 e alle 23

Anna Billò con Giuseppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani eFayna

MARTEDÌ 11 AGOSTO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

SHAKHTAR-Basilea Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; Diretta Gol Davide Polizzi

WOLVERHAMPTON-Siviglia Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Studio “Europa League”, alle 18, alle 21 e alle 23

Anna Billò con Lorenzo Minotti, Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna