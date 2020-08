Benedetta Parodi torna su La7 con il nuovo cooking show Senti chi mangia. L’appuntamento è fissato nel day time pomeridiano della rete di Urbano Cairo a partire da lunedì 14 settembre.

Senti chi mangia Benedetta Parodi raddoppia

Dunque la sorella minore di Cristina Parodi raddoppia la sua presenza in tv. Infatti, fin dai primi giorni di settembre sarà presente su Real Time con l’edizione 2020 di Bake Off Italia dolci in forno. E dal 14 settembre torna anche su La7 dove ha condotto per anni I menù di Benedetta che vengono ancora oggi replicati da La7d. La Parodi junior mancava dalla rete di Cairo da 11 anni.

Adesso propone un programma che, sottolinea lei stessa, non ha nulla di simile a tutti gli altri coooking show in giro per il piccolo schermo. Infatti i partecipanti sono persone singolari perché non hanno alcuna dimestichezza con la cucina e i fornelli. Possono essere fidanzati, persone di una stessa famiglia, amici che si mettono goliardicamente in competizione tra di loro ai fornelli.

Il format del cooking show

Dunque al centro del format ci sono persone volenterose ma completamente negate per la cucina. Due chef professionisti come Felix Lo Basso ed Eugenio Boer, insieme a due sfidanti per puntata, dovranno affrontare una inedita sfida. Preparare un piatto gourmet la cui valutazione è affidata al giudice Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso. Sarà lui a decretare il vincitore della puntata. Ma un premio viene consegnato anche al secondo arrivato.

Gli chef hanno il compito di guidare i partecipanti nella preparazione i due sfidanti tramite l’uso di un auricolare e attraverso un monitor. Non possono intervenire al vivo.

In una scenografia allestita con due cucine, un set completo di ogni utensile e una grande dispensa da cui attingere gli ingredienti, Benedetta Parodi coordina la gara che si conclude con il successo di uno dei due concorrenti.

Al termine della puntata la conduttrice si riserva il suo spazio in cucina. E si mette personalmente ai fornelli. Realizza una ricetta di riciclo.

Dopo aver raccolto, tra i banchi dei concorrenti, gli ingredienti avanzati, realizza una ricetta originale e gustosa. Il fine è di insegnare il valore del cibo ed il rispetto per quanto arriva sulla nostra tavola. Insomma non si deve buttare nulla.

Benedetta Parodi tra libri e social

Benedetta Parodi è stata la prima donna a portare in tv la cucina smart e alla portata di tutti. Le sue trasmissioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di libri sempre di ricette semplici.

Con i primi due libri ‘’Cotto e Mangiato’’ e ‘’Benvenuti nella mia cucina’’ ha venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie. Molto attiva attraverso i social con oltre 800 mila seguaci su Instagram Benedetta condivide video e ricette con spunti ed ispirazioni ed idee culinarie facili da preparare e replicare in cucina

Senti chi Mangia è anche qui su Facebook, Instagram, Twitter