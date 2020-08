Nella puntata del 15 agosto di Reazione a catena Gli Amici al Var sono i nuovi campioni. Nonostante una partenza sottotono, gli sfidanti sono riusciti a recuperare terreno sconfiggendo i Ritentacoli. Paolo, Daniel e Riccardo hanno anche individuato l’ultima parola, vincendo 15.000 euro.

Reazione a catena caccia alla parola, catene musicali

Nella puntata di ferragosto i Ritentacoli affrontano gli Amici al Var. Paolo, Daniel e Riccardo avevano già partecipato lo scorso anno. Ed hanno deciso di riprovarci. Le squadre affrontano il primo gioco Caccia alla parola. Le parole misteriose sono modella, leggenda, autostrada, galante, papaya e regolare. La prima manche si conclude con 10.000 euro per i campioni e 2.000 euro per Gli amici al Var.

L’indizio della prima catena musicale è ricordi. Iniziano i campioni con album, raccolta e punti. I Ritentacoli a colpo sicuro indovinano il brano nascosto: I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. I campioni salgono così a 27.000 euro.

Invece portiere è l’indizio della seconda catena musicale. Stavolta iniziano gli sfidanti aggiungendo alla catena rinvio. E proseguono i Ritentacoli con giudizio. I campioni indovinano anche la seconda canzone: Hotel California degli Eagles.

I campioni hanno raggiunto la somma di 42.000 euro. Gli Amici al Var invece sono ancora fermi a soli 4.000 euro.

Reazione a catena quando, dove, come, perché

Le squadre affrontano il quando, dove, come e perché. Il primo termine, castello, è stato individuato dai Ritentacoli: “Quando sale la marea, sul bagnasciuga,con i minuti contati, perché fatto con i granelli di sabbia”. Il secondo quando recita:“Quando faceva il signore, a spasso per Firenze, come una star, perché per tutti era Il Magnifico”. Lorenzo è stato indovinato dagli Amici al var.

Il penultimo quando è: “All’ora della pappa, in cella, servita e riverita,perché nell’alveare di regina ce n’è una.” Doppietta per gli Amici al var con ape. Infine l’ultimo quando recita: “Quando apre il sipario, sotto il palco, mani in alto, perché muove i pupazzi con le dita. ” Anche stavolta indovinano gli sfidanti con burattinaio.

Attualmente i campioni hanno raggiunto i 46.000 euro. Ma gli sfidanti stanno pian piano recuperando terreno conquistando 16.000 euro.

Si passa ora alla prima una tira l’altra. La parola fenicottero apre e pronuncio chiude. Le parole contenute all’interno sono rosa, pelle, chiara, voce e articolo. Gli amici al var chiudono la catena e guadagnano la zip da 15.000 euro con chiodo, martello, pneumatico e gomma. Nella seconda una tira l’altra elegante apre e zuccone chiude. Essa contiene ricercato, macchia, olio, bellezza e asino. Chiudono nuovamente gli sfidanti. Gli amici al var guadagnano anche la zip da 20.000 euro con tavoletta, cioccolato, bianco ed albume.

L’intesa vincente

Le due squadre giocano ora all’intesa vincente. Iniziano per primi i Ritentacoli.

In 60 secondi i campioni sono riusciti a conquistare 14 parole. Ma con 17 punti i nuovi campioni di Reazione a catena sono gli Amici al Var.

Reazione a catena Gli Amici al Var affrontano l’ultima catena

Paolo, Daniel e Riccardo sono pronti a giocare all’ultima catena con un montepremi da 120.000 euro.

Gli abbinamenti sono:

aperto, ricco : sfondato ;

; ricco, portata: piatto;

portata, fune: tiro ,

, fune, fondo: cima ;

; fondo, toccare: terra;

toccare, braccio: ferro.

I nuovi campioni hanno utilizzato entrambi i jolly a disposizione. E a causa di alcuni dimezzamenti il montepremi è sceso a 30.000 euro.

Reazione a catena Gli Amici al Var l’ultima parola

La cifra rappresenta il valore dell’ultima parola. Il termine noto è braccio mentre la parola misteriosa è “pr……e”. Gli Amici al var decidono di comprare il terzo elemento: gruppo.

Gli Amici al Var vincono 15.000 euro con la parola pressione.

Ecco il link per rivedere la puntata.