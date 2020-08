I Ritentacoli vincono ancora a Reazione a catena. Nella puntata di giovedì 13 agosto sono riusciti ad aggiungere al loro bottino già consistente la somma di 4344 euro. Ma c’è stato un vero e proprio colpo di scena da parte degli sfidanti, I Fontanelli di Roma protagonisti di uno dei record più negayivi del game condotto da Marco Liorni nella fascia preserale di Rai 1.

Dopo circa dieci puntate, i Ritentacoli vincono ancora all’Ultima parola, il gioco conclusivo di Reazione a catena. Sono però arrivati a questa fase con un cifra ridottissima. Solo 4344 euro. Infatti hanno dimezzato più volte nel corso dell’Ultima catena, sprecando jolly che avrebbero potuto utilizzare con maggiore oculatezza. La cifra che avevano conquistato a L’Intesa vincente era di tutto rispetto: ben 139 mila euro che non hanno saputo amministrare.

I Ritentacoli, campioni in carica dal 5 agosto, hanno avuto ancora una volta vita facile, all’interno della gara iniziata già positivamente fin da Caccia alla parola.

Sono riusciti più a mantenersi sempre in vantaggio con Le catene musicali indovinando le due canzoni che si nascondevano dietro gli indizi. Erano rispettivamente: Il ballo del quaqua e Night fever.

Medesimo trend vincente per quanto riguarda gli altri giochi, da Quando, dove, come, perchè fino alle due catene l’Una tira l’altra. Di queste la prima è districata con successo. I Ritentacoli indovinano anche la zip da 15 mila euro. Districano anche la seconda ma passano agli sfidanti la zip da 20 mila euro. I Fontanelli non riescono a fornire le parole esatte e la somma passa ai Ritentacoli.

Passiamo adesso a L’Ultima parola che è così composta. Il primo elemento è Permesso. Il secondo da indovinare inizia con Le e finisce con E. I campioni non acquistano il terzo elemento. Ma danno la risposta esatta: Legale. Il terzo elemento scoperto da Mar o Liorni dopo, era Valore.

I Fontanelli di Roma, il loro record negativo

I tre ragazzi che si sono presentati come I Fontanelli sono Danilo, Luca e Giancarlo. Vengono da Roma. Ma sono riusciti a farsi notare per il loro record negativo. Infatti all’Intesa vincente non sono stati in grado di indovinare neppure una parola. Hanno chiuso i sessanta secondi a disposizione con “zero” termini. Ed hanno sbagliato anche il raddoppio richiesto e previsto dal gioco. E’ accaduto di rado nella storia di Reazione a catena.

I Ritentacoli quanto hanno vinto

I Ritentacoli, dal 5 agosto 2020, hanno vinto una somma che sfiora i centomila euro. Neella prima puntata da campioni non hanno vinto, Nella seconda hanno conquistato 35.700 euro. Nella terzo sono rimasti senza portafoglio. Nella quarta e nella quinta 17.750 euro e 15.250. E finora sono in possesso di 68.750 euro.

Hanno continuato a vincere nelle puntate successive somme non eccessivamente elevate ma che li hanno portati a sfiorare la prestigiosa cifra di circa centomila euro. Solo nella puntata del 12 agosto hanno vinto circa novemila euro senza acquistare il terzo elemento. E ieri 4.344.

