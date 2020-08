Ancora un appuntamento con Melaverde, domenica 16 agosto 2020. I telespettatori possono sintonizzarsi alle ore 11.50 su Canale 5.Si tratta di una puntata speciale. Infatti i due conduttori on the road, eccezionalmente oggi sono insieme. Vediamo qual è la località dove si trovano e il racconto che ne fanno al pubblico della principale rete Mediaset.

Melaverde 16 agosto Edoardo Raspelli e Hellen Hidding a Castellarquato

Melaverde fa simbolicamente ,ancora una volta,un salto nel passato, nel Medioevo. In particolare torna a Castellarquato.

La cittadina si trova a circa trenta chilometri dal capoluogo Piacenza e poco di più da Parma. Il centro storico è tutto sviluppato sulla riva sinistra del torrente Arda. Il borgo è costruito secondo la struttura dei borghi medioevali e non ha subito negli anni aggiustamenti. Per cui è integro.

In esso cultura, storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia convivono in una armonia perfetta. Numerosi eventi che si svolgono nel paese e nei territori vicini sono un attrattiva per tutti, non solo gli abitanti locali e limitrofi.

Approfittando della bellezza ancora integra di Castellarquato, cittadina in Provincia di Piacenza, le telecamere riprendono e documentano i mestieri di una volta

In particolare dal candeliere al forgiatore di metalli, passando per arcieri, falconieri maniscalchi e musicisti.

Le tradizioni gastronomiche

Ellen Hidding e Edoardo Raspelli si soffermano anche sulle tradizioni gastronomiche di Castellarquato. Il centro vanta un’antica tradizione culinaria, gli ottimi piatti abbinati agli eccellenti vini sono un complemento ideale.

La cucina è un’arte che viene tramandata di generazione in generazione nei vari ristoranti e trattorie

Viene proposta la cucina del territorio : pisarei e fasò, anolini di Castell’Arquato, picula ad caval, stracotto di asinina. Solo per citare alcune delle pietanze tipiche della zona.

Un ritorno alle tradizioni medievali di un paese che ha mantenuto miracolosamente intatta la sua straordinaria bellezza. Mestieri, alimentazione e tante altre curiosità che dal passato ritornano fino ai giorni nostri.

L’appuntamento è alle 11.50 su Canale 5