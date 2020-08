La quarta e penultima puntata di Battiti Live è in diretta su Italia 1 stasera, 24 agosto 2020, dalle 21.10. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci conducono l’evento musicale in collaborazione con Radionorba e Vodafone. A differenza delle scorse edizioni, quest’anno Battiti Live non è stato un evento itinerante, in osservanza delle normative legate all’emergenza sanitaria.

Tuttavia, a fianco del palco principale sito ad Otranto, nella cornice del Castello Aragonese, ci sono altre quindici location alternative dalle quali gli artisti si sono esibiti a rotazione. Le località prescelte sono: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.

Si possono recuperare le puntate andate precedentemente in onda sul sito streaming Mediaset Play. La puntata di stasera viene caricata sulla piattaforma poco dopo il termine della messa in onda televisiva.

Battiti Live 24 agosto 2020, la scaletta di stasera

I diciassette artisti presenti stasera sul palco cantano le hit dell’estate 2020. Si esibiscono sul palco principale ad Otranto Gigi D’Alessio, Clementino, Irama Annalisa e Francesco Gabbani. Ma anche The Kolors, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta; Shade, Mr Rain, Emma Muscat e Astol, Il tre ed Ernia.

Diodato canta in diretta dal palco di Altamura, J-Ax da Gallipoli ed Elodie e Takagi&Ketra da Ostuni. Infine, Gaia si esibisce ad Alberobello. L’attrice e webstar Mariasole Pollio è presente anche stasera e permette ai fan dei vari artisti di interagire con i loro beniamini.

Battiti Live 24 agosto 2020, la diretta

Battiti Live 2020 comincia puntuale alle 21.10. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri salgono sul palco e ringraziano il pubblico che sta seguendo l’evento da Otranto, o da casa. Quindi, ricordano l’hashtag con cui condividere l’evento sui social: #Battitilivetogheter.

Il primo artista a salire sul palco è Irama, che canta il suo brano Mediterranea. “Voglio sentire le voci!” esorta il cantante rivolgendosi al pubblico. Poi ricomincia l’esibizione, con la canzone Arrogante.

Terminata la canzone, i due conduttori parlano con Irama ricordando al pubblico i suoi successi. “Grazie, siamo distanti, ma vicini con la musica” afferma Irama. Subito dopo la linea passa a Mariasole Pollio, che propone a Irama le domande del pubblico. “Cosa ha ispirato mediterranea?” chiede una fan. “La mia passione per la cultura mediterranea.” risponde lui. “Non vorrai andar via senza dedicarmi una canzone?” scherza Mariasole con Irama. Il cantante, allora, decide di cantare una terza canzone: la sua famosa hit intitolata Nera.

Battiti Live 24 agosto 2020, Annalisa e Francesco Gabbani

La seconda artista ad esibirsi sul palco di Battiti Live è Annalisa. Il primo brano si intitola Il mondo prima di te. Il secondo invece Houseparty.

“Ci puoi dare qualche anticipazione sul tuo album?” chiede il conduttore Alan Palmieri ad Annalisa. “La data di uscita è il 18 settembre, e ci saranno dentro tante canzoni. Ho avuto tanto tempo per aggiungerne!” risponde la cantante.

Nel frattempo, Elisabetta Gregoraci è con Francesco Gabbani. “La mia canzone, Il sudore ci appiccica, è una speranza per il futuro. Spero possiamo tornare a sentirci tanto vicini come nella mia canzone molto presto!” afferma Gabbani. Che poi sale sul palco per cantare proprio Il sudore ci appiccica. La seconda hit, invece, è la canzone portata da Gabbani all’ultimo festival di Sanremo: Viceversa.

“Sono emozionatissimo!” afferma Francesco Gabbani sul palco dopo l’esibizione.

J-Ax e i The Kolors

La diretta si sposta da Otranto a Gallipoli. Il cantante sul palco è J-Ax, che canta Una voglia assurda. “Grazie Gallipoli! Finalmente si può riprendere in sicurezza. Ma almeno ho potuto cantare davanti a voi! Grazie!” afferma J-Ax prima di ri-passare la linea ad Otranto.

Dopo un’interruzione pubblicitaria, torna sul palco di Otranto Francesco Gabbani, che canta la sua hit vincitrice del Festival di Sanremo 2017: Occidentali’s Karma. Mariasole Pollio, quindi, propone a Gabbani una domanda da un suo fan: “Nel videoclip di il sudore ci appiccica ci sono due Gabbani: uno più serio, uno meno. In quale ti identifichi di più?”. Il cantante risponde che “mi identifico in entrambi. Sono un po’ l’uno, un po’ l’altro”.

Segue l’esibizione dei The Kolors, con la loro hit Frida (mai, mai, mai). Poi, suonano la loro canzone di successo intitolata Pensare male. Quindi, segue il brano Non è vero.

L’esibizione di Gigi D’Alessio

Dal backstage Elisabetta Gregoraci introduce il prossimo artista: Gigi D’Alessio. Il cantante propone Quanti amori, una delle sue canzoni più note, rivisitata di recente dall’artista.