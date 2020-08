Stasera in tv 24 agosto 2020. Vodafone Battiti Live torna nella prima serata di Italia 1 dopo lo stop della settimana scorsa. Sugli altri canali prevalgono film e serie tv, come Hawaii Five-0 o NCIS: New Orleans, entrambi in onda su Rai 2.

Stasera in tv 24 agosto 2020 – programmi Rai

Pietro Mennea – La freccia del Sud è il film biografico in onda su Rai 1 alle 21.25. Racconta la vita del velocista e campione olimpico Pietro Mennea. In particolare, la storia professionale si sofferma sulle vicende precedenti la gara dei 200 metri piani che lo ha consacrato campione alle olimpiadi di Mosca del 1980.

Dalle 21.20 su Rai 2 sono trasmesse due puntate rispettivamente delle serie tv Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans. Sono entrambe di genere action-poliziesco, ma i protagonisti fanno parte di diversi corpi militari: la polizia delle Hawaii e un dipartimento della marina di New Orleans. L’episodio di Hawaii Five-0 si intitola Mistero in fondo al mare. Quello di NCIS New Orleans: Sopravvissuto.

Rai 3 alle 21.20 propone la prima puntata della nuova edizione di PresaDiretta dal titolo Terremoto infinito. Il programma approfondisce la situazione delle Marche, Abruzzo e Lazio colpite ormai quattro anni fa, nel 22016, da un terribile terremoto. Inoltre è previsto un aggiornamento delle mappe sismiche italiane ed estere.

Stasera in tv 24 agosto 2020 – programmi Mediaset

Out of time è il film in onda su Rete 4 alle 21.27. Protagonista delle vicende il capo della polizia di una piccola cittadina nelle vicinanze di Miami, ingiustamente accusato di omicidio. Ma con determinazione e coraggio, affronta chiunque gli si opponga pur di riabilitarsi agli occhi del corpo di polizia e della società.

Su Canale 5 è proposto il secondo film della serie Windstorm, intitolato Windstorm – Contro ogni regola. La giovane Mika e l’indomabile stallone Windstorm devono impegnarsi per partecipare a una gara la cui vincita salverà il maneggio di famiglia. Ma durante gli allenamenti, Windstorm sparisce.

Dopo la pausa forzata della scorsa settimana, su Italia 1 alle 21.10 riprende Vodafone Battiti Live, l’evento musicale in diretta da varie location del Sud Italia. Conducono l’edizione 2020 Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

I programmi La7, TV8 e Nove

La 7 trasmette dalle 21.15 una puntata in replica del documentario Eden: un pianeta da salvare. Licia Colò conduce la trasmissione e propone agli spettatori riprese e servizi girati nelle location naturali più straordinarie del globo.

Alle 21.30 su TV8 va in onda La torre nera, film di fantascienza. La storia è tratta da un libro di Stephen King, e segue le vicissitudini del giovane protagonista, che viene catapultato misteriosamente in un universo parallelo. Ad accompagnarlo, un pistolero tenebroso che lo guida alla scoperta delle sue reali capacità latenti.

La seconda puntata di Gino, Gordon & Fred – Amici miei va in onda su NOVE alle 21.25. Nel corso di tre puntate, ciascuno dei tre noti chef Gino D’Acampo, Fred Sirieix e Gordon Ramsey guida gli altri in un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori della propria terra d’origine. Il bacino di Arcachon, selezionato da Fred Sirieix, è la tappa prevista per la puntata di stasera. Seguirà nella terza e ultima puntata la Scozia, scelta da Gordon Ramsey.

I film in onda su Sky Cinema

Alle 21.15 sul canale 302 di Sky Cinema è trasmesso Trainspotting, film estremamente trasgressivo che descrive con cruda realtà la vita di un gruppo di uomini tra eccessi, droghe e furti. La pellicola è universalmente riconosciuta come un capolavoro del cinema anni ’90.

Infine, sul canale 304 di Sky Cinema è proposto alle 21.00 il film Casper. Un classico per ragazzi che racconta di Casper, il fantasma di un bambino deceduto in una magione abbandonata da decenni. Quando la casa viene ereditata da una donna senza scrupoli, a cui interessa solo trarre quanto più profitto possibile dall’abitazione, interviene un esperto psicologo per fantasmi, incaricato di cacciare Casper. Tutto cambia quando la figlia dello psicologo fa amicizia con Casper, che si innamora di lei…