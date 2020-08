Stasera in tv 1 settembre 2020. Si conclude l’edizione 2020 di Superquark su Rai 1. Su Canale 5 proseguono i film della saga Windstorm. Italia 1, invece, propone altre due puntate in prima visione tv di Lincoln Rhyme – Il collezionista di ossa. Ecco la programmazione completa prevista per stasera.

Stasera in tv 1 settembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 è proposto l’ultimo appuntamento della stagione con i documentari di SuperQuark. Il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela, saluta i telespettatori. Stasera il tema principale sono i combustibili fossili: perchè è così difficile sostituirli? E come li si potrebbe sostituire?

Alle 21.20 su Rai 2, invece, è trasmessa una puntata speciale di Squadra Speciale Cobra 11, intitolata Il questore. Paul tenta di riconciliare Semir con la Kruger, il loro caposquadra. Ma una giornata di routine in un hotel, assume aspetti drammatici quando degli uomini armati fanno irruzione nell’albergo e prendono la Kruger in ostaggio.

Infine, il film Un profilo per due è proposto in prima visione tv alle 21.30 su Rai 3. Pierre, il protagonista, ha 75 anni ed è rimasto da poco vedovo. Sua figlia gli regala un computer, e gli mette a disposizione un tecnico, Alex,per aiutarlo a navigare e conoscere nuove persone online. In un sito per appuntamenti, Pierre conosce Flora63, giovane donna affascinante di cui si innamora.

Stasera in tv 1 settembre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.27 è in onda SMS – Sotto mentite spoglie. Un SMS inviato da Tommaso per errore alla moglie di un suo amico piuttosto che alla sua, da inizio a una lunga serie di equivoci e malintesi. La donna, infatti, inizia a credere che Tommaso sia attratto da lei, e si comporta di conseguenza.

La serie di film basati sulla storia di Mika e del cavallo Windstorm prosegue alle 21.20 su Canale 5 con il film Windstorm – Ritorno alle origini. Mika ormai è una celebrità, grazie al suo centro di trattamento per cavalli noto in tutto il paese. Quando la routine quotidiana inizia a non soddisfarla più, Mika decide fare un viaggio nella terra natia di Windstorm, il suo amato cavallo: l’Andalusia. Lì conoscerà Pedro, proprietario di una tenuta che offre ristoro ai cavalli selvatici della prateria.

La serie noir Lincoln Rhyme – Il collezionista di ossa continua su Italia 1 alle 21.20, con due nuove puntate dal titolo Le regole del gioco e Finchè morte non ci separi. Le indagini per individuare il macabro serial killer noto come Il collezionista di Ossa portano la polizia ad indagare nella “fabbrica dei corpi”. Si tratta di un edificio in cui vengono condotti esperimenti sulla decomposizione.

I programmi La7, TV8 e Nove

Il programma di approfondimento quotidiano In onda è su La 7 dalle 20.35. Oggi occupa, come ogni martedì e giovedì, tutta la prima serata. Conducono David Parenzo e Luca Telese.

Su TV8 è proposto il film Bed and Breakfast. Due giovani ragazzi, Jake e Ana, devono dividere l’eredità lasciata loro dal padre: un Bed and Breakfast. Ma Jake non sapeva dell’esistenza della sorella acquisita, una ragazza adottata dal padre a distanza in Brasile. Se vogliono risollevare le sorti della struttura dovranno collaborare, per evitare una battaglia legale che avrebbe spiacevoli conseguenze per entrambi.

Il film diretto da Mel Gybson Apocalypto è in onda su NOVE alle 21.25. La storia è ambientata in America alla fine della civiltà Maya. Zampa di Giaguaro, un giovane cacciatore, farà di tutto per ritrovare la sua amata rapita da una sanguinaria tribù limitrofa. Per riuscire nell’impresa, però, dovrà prima combattere una lotta interiore contro i propri tabù, che gli vietano di intervenire.

I film in onda su Sky Cinema

Su SKy Cinema canale 304 è proposto alle 21.00 il film L’asilo dei Papà, con Eddie Murphy e Anjelica Huston. Charlie (Eddie Murphy) e Phil sono due papà poco attenti. Perdono entrambi il lavoro, e per risparmiare decidono di ritirare i loro figli dagli asili esclusivi ai quali erano iscritti. Così, viene loro l’idea di gestire un asilo nido. Ma l’attività si rivela ben presto più stancante del previsto.

Infine, Final Destination 5 è trasmesso alle 21.15 sul canale 313 di Sky Cinema. Final Destination è una serie dalle premesse semplici: un gruppo di persone riceve la premonizione della propria morte, e riesce così a salvarsi. Ma il destino vuole che muoiano, e non c’è nulla che possano fare per evitarlo. Così, uno dopo l’altro, iniziano a perdere la vita in circostanze misteriose e improbabili.