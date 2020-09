Bake Off Italia 8 diretta 4 settembre - Prima puntata edizione 2020

Dalle 21:20 di questa sera, venerdì 4 settembre, vi raccontiamo in diretta la prima puntata di Bake Off Italia 8, in onda su Real Time. Nell’edizione 2020 del baking show, sono sedici i concorrenti a contendersi il grembiule di miglior pasticciere amatoriale d’Italia. Confermata alla conduzione Benedetta Parodi, mentre tra i giudici la new entry è Csaba dalla Zorza.

Bake Off Italia 8 diretta 4 settembre – Le novità della prima puntata

La prima puntata di Bake Off Italia 8 debutta con alcune novità. La prima è l’ingresso di Csaba Dalla Zorza in giuria. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti prende posto al fianco di Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, trio storico di giudici del programma. Per loro, nessun dubbio sulla conferma, insieme alla conduttrice Benedetta Parodi.

Cambia anche l’ambientazione dello show. Sotto il tendone di Villa Borromeo D’Adda, ad Arcore, la scenografia ricorderà i dipinti e l’immaginario di Paul Gaugin. Qualche piccola sorpresa la vedremo di volta in volta anche nel meccanismo della sfida. Tuttavia, le prove delle puntate rimangono tre: la prova creativa, la prova tecnica e la prova a sorpresa. Ciascuna puntata, durerà qualche minuto in più rispetto al passato.

Tanti gli ospiti previsti a Bake Off Italia 8. Tra gli altri Chiara Maci, Imma Polese e Matteo Giordano, Enzo Miccio, Federico Fashion Style e l’Ambasciatore della cucina giapponese in Italia, Chef Hiro.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, Real Time li ha presentati in anteprima sui propri canali social. Sono sedici pasticcieri particolarmente battaglieri, dalle storie molto diverse tra loro e, in alcuni casi, sorprendenti.

Già dalla prima puntata di questa sera, assisteremo ad un’eliminazione. Per i più bravi, l’avventura durerà quattordici puntate. Tanti sono gli episodi previsti per l’edizione 2020.

Bake Off Italia 8 diretta 4 settembre – La prova creativa

La puntata di Bake Off Italia 8 inizia con Benedetta Parodi impegnata a richiamare i quattro giudici tramite una caccia al tesoro nel parco intorno a Villa Borromeo D’Adda. Intanto, la dichiarazione d’intenti di Benedetta Parodi ai concorrenti è chiara: “Questa ottava edizione di Bake Off sarà imprevedibile”.

La conduttrice spiega ai pasticcieri che ciascuna delle prove si svolgerà in due batterie. La Parodi motiva la scelta con la necessità di giudicare meglio i concorrenti. Ma probabilmente è solo un espediente per garantire il giusto distanziamento sociale.

I sorteggiati sono Alessia, Giovanni, Donato, Arturo, Fedele, Monia, Peperita ed Elena. Peperita, però, inciampa durante la corsa verso il tendone e si fa male ad un ginocchio. La sostituisce la palermitana Valeria. Una volta arrivati in postazione, i protagonisti scoprono la novità di Csaba dalla Zorza tra i giudici.



Hanno a disposizione 120 minuti per la prova creativa. Devono preparare una “Torta curriculum”, con cui presentarsi ai giudici.

Gran parte dei concorrenti non rinuncia ad osare. In difficoltà ci sono soprattutto Arturo ed Elena, per la lentezza della preparazione. Anche l’eccentrico calabrese Fedele, poi, sbaglia la preparazione della mousse.

La prima a presentarsi all’assaggio è Valeria, cantante lirica palermitana. Pesenta la torta come un “cuore siciliano di mandorle e ricotta”. Riceve aprezzamenti con qualche riserva. Va meglio Monia, marchigiana di Ascoli Piceno. La personalità del suo dolce riceve buoni giudizi all’unanimità. Bene anche la sacher del barman bolognese Donato.

Alessia commette molti errori tecnici, ma l’idea viene apprezzata. Arturo riceve una vera stroncatura, così come viene stroncata la presentazione di Elena, di cui però i giudici apprezzano l’idea e il sapore. Giovanni convince con una cert apienezza di sé, mentre Fedele chiude con un altro giudizio negativo.

A rischio eliminazione vanno Arturo, Valeria, Elena e Fedele.

La seconda batteria della prova creativa

All’inizio della seconda batteria, Benedetta Parodi comunica che Peperita non è in grado di rientrare in gara dopo l’infortunio e lascia Bake Off Italia 8. La sostituisce Maria, da Vairano (Caserta). Peperità è una drag queen pugliese, anche se trapiantata da anni a Milano, che prometteva una buona dose di estro ed esuberanza.

Alal seconda batteria, in ogni caso, oltre a Maria partecipano Sara, Gino, Matteo, Elisabetta, Chiara, Alessandra e Philippe. Ciascuno lancia la sfida ai colleghi con grande sicurezza, ma rispetto alla prima batteria tra i banchi c’è più approssimazione.

La torta della designer varesina Sara è tra le più interessanti per i giudici, ma lei incontra qualche problema durante la preparazione. Il fotografo milanese Matteo si commuove mentre racconta ai giudici di aver iniziato a fare dolci per la madre malata e quella che sta preparando è l’ultima torta preparata per lei prima che morisse.

Tra gli altri concorrenti, spicca Philippe con il suo narisismo esasperato. È proprio lui il primo a presentarsi dai giudici con una torta cioccolato e nocciole. Qualche critica per la presentazione, ma giudizio positivo unanime per la bontà.

Apprezzamenti anche per Sara, soprattutto da Ernst Knam e Csaba dalla Zorza. Ma la prova più convincente è quella della nuova entrata Maria, con un dolce nel complesso semplice eppure senz agrosse pecche. Può migliorare Matteo, che pure viene apprezzato. Elisabetta, invece, sbaglia troppo. Inoltre, presenta la torta su carta forno, che Knam giudica inaccettabile. Qualche errore di troppo per Alessandra. Gino, mediatore culturale fiorentino, pensa di omaggiare Brunelleschi con una torta alle arance. Il suo, però, viene giudicato un mezzo disastro pretenzioso.

Ancora peggio Chiara,

A rischio eliminazione, Elisabeta, Chiara e Gino.

Bake Off Italia 8 diretta 4 settembra – La prova salvezza

È già l’ora del primo verdetto a Bake Off Italia 8 diretta 4 settembre, visto che va in scena la prova salvezza. I sette pasticcieri a rischio eliminazione devono preprare una Piramide di macaron. “I dolci preferiti di due donne molto eleganti: Maria Antonietta d’Austria e me”, scherza Clelia D’Onofrio.

Damiano Carrara, per tranquillizzare i concorrenti già terrorizzati, racconta che la prova ha generato disastri nelle passate edizioni. “Questa volta, abbiamo deciso di alzare ancora di più l’asticella”, rincara mostrando il dolce dimostrativo preparato da lui. L’altezza minima è di trenta centimetri, quella ideale di cinquanta.

Eccetto Arturo e in parte Elena, i concorrenti hanno serie difficoltà a realizzare il dolce.