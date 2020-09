Chi vuol essere milionario diretta 10 settembre, concorrenti, domande

Questa sera, giovedì 10 settembre, seguiamo in diretta la prima puntata di Chi vuol essere milionario?, in onda su Canale 5 alle 21:30. È la quindicesima edizione del quiz condotto da Gerry Scotti, che torna con una nuova serie di puntate a vent’anni dalla prima messa in onda in Italia.

La formula di Chi vuol essere milionario? rimane invariata rispetto alle ultime edizioni. Quindici le domande a difficoltà crescente da affrontare per la scalata verso il milione. Arrivato alla quinta domanda, del valore di 3mila euro, ciascun concorrente può fissare un traguardo personale. Raggiunto quell’obiettivo, è sicuro di vincere la cifra corrispondente, anche in caso di errore. Per quanto riguarda gli aiuti, invece, a disposizione ci sono il “50:50”, il “Chiedi a Gerry”, il “Chiedilo all’espeto in studio” e il “Cambio domanda/Switch”.

Finora, solo quattro concorrenti hanno completato la gloriosa scalata nella storia del programma. L’ultimo in ordine di tempo è Enrico Remigio, protagonista della passata edizione. Prima di lui, la vincita era toccata a Michela De Paoli, nel 2011, a Davide Pavesi nel 2004 e a Francesca Cinelli nel 2001.

Per Canale 5, Chi vuol essere milionario è il tentativo di iniziare al meglio la nuova stagione. Nelle ultime due edizioni, il quiz condotto da Gerry Scotti ha assicurato ottimi risultati negli ascolti. Numeri sorprendenti per la stessa rete del Biscione. I vertici Mediaset avevano scelto di programmare solo quattro puntate celebrative in occasione del ventesimo anniversario dalla prima messa in onda. Poi, le percentuali di share li hanno spinti a registrarne altre.

Anche per questo, dall’edizione 2020 le registrazioni del programma tornano in Italia, a Cologno Monzese. Non è ancora chiaro quante puntate andranno in onda, ma se gli ascolti daranno la risposta attesa, vedremo Gerry Scotti in prima serata al giovedì per gran parte di questo inizio di stagione.

Federico Lombardi primo concorrente di Chi vuol essere milionario

Gerry Scotti apre la prima puntata: “Sono passati sei mesi ma è cambiata la nostra vita, la vita di tutto il mondo. Noi siamo qui a fare il nostro lavoro, cioè a farvi compagnia”. Ringrazia Mediaset per aver creduto nel quiz e mostra il nuovo studio allestito a Cologno Monzese. Torna il pubblico in studio, ma gl ispettatori sono pochi, distanziati di almeno tre metri l’uno dall’altro.

Il primo concorrente è il venticinquene Federico Lombardi da Brescia. Laureato in relazioni internazionali a Milano, lavora in un’agenzia di Digital Marketing in provincia di Parma.

Domanda numero uno: “Quale personaggio dei cartoni animati ha reso famoso in tutto il mondo i “SOnuts”, le ciambelle fritte ricoperte di glassa o cioccolato?”. La risposta è Homer Simpson e arriv ain gran scioltezza.

La seconda domanda è fortunata per il concorrente, dal momento che è milanista: “Quale numero di maglia ha scelto Zlatan Ibrahimovic per la stagione calcicstica 2020-2021?”. La risposta corretta è la numero 11.

Terza domanda: “Come viene anche chiamata la frattura della base del quinto osso metatarsale del piede?”. Gerry Scotti scherza mentre legge la domanda, perché lo scorso luglio si è procurato proprio quella frattura. Gli autori hanno voluto scherzare con il conduttore, vista la goffaggine con cui è riuscito nell’impresa. La risposta corretta è “Frattura del ballerino” e il concorrente la accende correttamente.

Quarta domanda: “Cosa contiene la cosiddetta ‘Cassaforte del giorno del giudizio’, custodita alle Isole Svalbard?“. Opzioni: A) Semi di piante; B) Sacre reliquie; C) Dialetti del mondo; D) Manoscritti medievali. La risposta corretta è la A, Federico Lombardi la conosce e la motiva anche. La cassaforte è stata creata per custodire la biodiversità del nostro pianeta.

Quinta domanda per Federico Lombardi: “Cosa appare nel logo di Wikipedia, l’enciclopedia del web?”. Opzioni: A) Un’elica nel cielo; B) Dei cerchi concatenati; C) Un globo a cui mancano dei pezzi; D) Un libro aperto. Stavolta, Lombardi non ricorda esattamente il logo, pur consultando spesso il sito. Si espone verso la risposta D, ma poi opta per l’aiuto del 50:50. Purtroppo per lui, restano le due opzioni su cui era indeciso. Gerry Scotti lo avevo avvertito del rischio. Pensa che lo spirito di Wikipedia, ovvero la possibilità da parte di tutti di aggiornare le voci, sia riconducibile soprattutto all’opzione A. La accende e si rivela quella corretta.

Primo traguardo e 3mila euro raggunti. Il concorrente potrebbe fissare il traguardo personale, ma prosegue.

Intanto, Federcio Lombardi spiega cosa potrebbe fare con l’eventuale vincita. Figlio di medico, durante la fase più acuta della pandemia ha lavorato come volontario nella Croce Bianca di Brescia. “Visto quello cui ho assistito e il lavoro che fanno, una parte andrebbe sicuramente a loro”, ha spiegato. Un’altre parte, continua, la utilizzerà per master e aggiornamenti professionali.

Arriva la sesta domanda: “Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, in Italia quali prodotti sono al 1° posto nella top ten dei rincari avuti durante il lockdown?”. Opzioni: A) Frutta secca; B) E-book; C) Pc e tablet; D) Vegetali surgelati.

Federico Lombardi basa il suo ragionamento sulle leggi del mercato. Cioè, prova a capire quale categoria di prodotti possa aver subìto un aumento della domanda cui l’offerta non è riuscita ad andare dietro. Gerry Scotti, però, ricorda anche le tante speculazioni su alcuni prodotti. Alla fine, il concorrente accende l’opzione B ed è quella giusta.

Rialzo del 30% per i libri elettronici, al secondo posto la frutta fresca, poi portatiti e tablet. Mentre, i vegetali surgelati occupano il sesto posto della classifica.

Chi vuol essere milionario diretta 10 settembre – Domanda numero sette Federico Lombardi

Per Federico Lombardi è l’ora della domanda numero sette: “Nel 1950 le spiagge italiane, per voler del Ministro degli Interni, furono battute da poliziotti intenti a misurare, con metro alla mano…”. Opzioni: A) Le aree demaniali; B) La distanza degli ombrelloni; C) Il bikini delle signore; D) L’altezza dei bambini. La risposta giusta è la C e il concorrente la coglie. “Anche se oggi ci sembra assurdo, per la mentalità del’epoca è del tutto plausibile”, motiva prima di accenderla .

Secondo una direttiva del Ministro Mario Scelba, la mutandina del bikini doveva essere di almeno 40 centimetri.

Domanda numero otto: “Si chiama ABCC9 e la stampa britannica lo ha ribattezzato ‘Gene Thatcher’, in quanto ha a che fare con..”. Opzioni: A) L’anticonformismo; B) La mascolinità; C) La determinazione; D) Il sonno. Lombardi abbozza un ragionamento, orientandosi sull’opzione B, ma con troppa poca convinzione. Infatti, decide di utilizzare l’aiuto “Switch/ cambia domanda”. Fa bene, perché avrebbe sbagliato. La risposta corretta era la D.

Il gene di cui parla la domanda determina la maggiore necessità fisiologica di riposo. La Lady di ferro, come veniva chiamata la leader conservatrice Margaret Thatcher, era conosciuta anche per l’abitudine particolare di dormire pochissimo.

Gerry Scotti legge la nuova domanda numero otto

Nuova domanda numero otto: “La NASA, basandosi sui racconti degli astronauti, ha cercato di riprodurre il ‘profumo dello spazio’, che ricorderebbe…”. Opzioni: A) Legno umido, birra e funghi; B) Patatine, sigarette e aceto; C) Oceano, curry e limone; D) Bistecca, lamponi e rum.

Il giovane concorrente prova ad immaginare quale odore possa essere associato allo spazio. Gerry Scotti specifica che la ricerca si riferisce all’odore nello spazio vero e proprio e non nella navicella.

Poi, Lombardi ha un’intuizione: la ricerca forse riguarda principalmente astronauti statunitensi, dunque pensa ad odori molto diffusi negli USA. È tentato dalla richiesta di un nuovo aiuto, poi accende la risposta D. Ed è quella corretta.

Federico rinuncia ancora a fissare un traguardo e prosegue verso i 15mila euro con la domanda numero nove: “