Chi vuol essere milionario diretta 29 gennaio. Questa sera, alle 21:40, Gerry Scotti condurrà su Canale 5 la seconda puntata stagionale di Chi vuol essere milionario. Un appuntamento per alcuni versi storico, dal momento che il conduttore leggerà la domanda da un milione di euro per la prima volta da nove anni.

Chi vuol essere milionario diretta 29 gennaio – Remigio alla conquista del milione

Il concorrente che proverà l’impresa è Enrico Remigio, giovane manager pescarese che vive a Singapore, dove lavora come responabile marketing per una casa motociclistica austriaca. La sua scalata alla conquista del milione ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per tutta la prima puntata.

Le risposte che gli hanno consentito di raggiungere la fatidica domanda numero quindici sono arrivate grazie ad una buona preparazione, ma anche grazie alla freddezza e alle capacità di ragionamento. Per due volte è sembrato voler lasciare il gioco, prima che la caparbietà lo spingesse verso il sogno del milione.

Nella storia ventennale del programma, solo sei concorrenti prima di lui sono arrivati all’ultima domanda. Tre di questi – Francesca Cinelli (2001), Davide Pavesi (2004) e Michela De Paoli (2001) – hanno poi vinto il premio finale.

La diretta del 29 gennaio inizierà, dunque, con il massimo della suspense. L’esordio della scorsa settimana, pur avvincente, ha raccolto ascolti buoni ma inferiori alle attese, anche per via della partita di calcio in controprogrammazione su Rai 1.

Gerry Scotti apre la puntata dal backstage – Enrico Remigio in camerino con i genitori

“Voglio fare una cosa che non ho mai fatto in venti anni. Voglio iniziare la puntata dal backstage per prendervi e accompagnarvi letteralmente alle nostre postazioni. La scorsa puntata è stata forse la più bella della mia carriera in questo gioco”: Gerry Scotti apre la puntata con queste parole, dal backstage.

Enrico Remigio, nel frattempo, si prepara in camerino con i genitori. La tensione e la straordinarietà della situazione sono palpabili.



Arriva Enrico Remigio. “Sono venuto per andare il più in alto possibile, ma non pensavo di arrivare alla domanda da un milione”. Gerry Scotti lo ringrazia per le emozioni uniche che ha fatto vivere a lui e al pubblico. “Ho ripensato molto all’ultima domanda della scorsa settimana, quella su Cherles Lindbergh“, dice Remigio.

Chi vuol essere milionario diretta 29 gennaio – Gerry Scotti legge ad Enrico Remigio la domanda da un milione di euro

“Penso di essere emozionato quanto lui e quanto voi”, confessa Gerry Scotti prima di leggere ad Enrico Remigio la domanda da un milione di euro. Il concorrente non ha più aiuti a disposizione.

Ecco il testo della domanda: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernen, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”.

Le quattro opzioni di risposta sono: A) Il simbolo della pace; B) Le iniziali della figlia; C) God bless America D) Gene was here.

Enrico Remigio confessa di non sapere la risposta: “Prima d’ora, non sapevo nemmeno chi fosse Gene Cernan“. Per prima cosa, prova a valutare la credibilità di ciascuna opzione. Cernan era un astronauta statunitense – morto nel 2017 – ed è stato l’undicesimo e ultimo uomo ad aver lasciato il suolo lunare, nel 1972.



Gerry Scotti ragiona insieme a Remigio. La risposta A potrebbe essere palusibile – dice il concorrente – visto che in quel periodo il movimento pacifista aveva il suo peso. La risposta B gli sembra improbabile: “Perché scrivere le iniziali e non tutto il nome?”. La terza possibile, per via del proverbiale patriottismo statunitense, anche se banale e anche se avevano già piantato la bandiera americana sul suolo. La quarta gli appare stramba, in una situazione che avrebbe fatto la storia, ma verosimile.

Il conduttore spiega al concorrente che può prendersi il tempo che vuole – in alcune edizioni l’ultima domanda è durata anche più di un’ora – ma gli ricorda pure che ha la possibilità di lasciare il gioco con 300mila euro.

“Non ho mai sentito un silenzio così in questo studio”, dice Gerry Scotti.



Enrico Remigio risponde alla domanda e vince un milione di euro a Chi vuol essere milionario



Enrico Remigio non riesce a venirne a capo. Le risposte B e C sono quelle che lo lasciano più scettico. Della A e della C riconosce la particolarità, ma le trova possibili. “Sto cercando un appiglio, un minimo di convinzione per non buttare la risposta”, dice.

Il primo appiglio lo trova nella domanda da un milione di euro: si parla di qualcosa di “scritto” sul suolo, il che escluderebbe il simbolo della pace. Il secondo tira in ballo un possibile regalo: “Quale regalo più unico si può fare alla proprio figlia, se non lasciare il suo nome inciso sulla luna? Sarà anche sdolcinato, ma…”.

Come successo più volte nel suo percorso, Enrico Remigio abbandona ogni paura e decide all’improvviso di rischiare il tutto per tutto: “Tanto poi la dovrò dare ugualmente e potrei rimanere con il rimosrso”. Accende la risposta B, quella esclusa in un primo momento.

La risposta è corretta ed Enrico Remigio vince un milione di euro a Chi vuol essere milionario 29 gennaio.

Gene Cernan lasciò le iniziali di suo figlia Tracy Cernan incise sulla Luna il 14 dicembre 1972, durante la missione lunare Apollo 17. Si inginocchiò pochi secondi prima di risalire sul modulo della missione spaziale.

Enrico Remigio è pietrificato dall’incredulità, mentre l’emozione dei genitori e il lungo applauso del pubblico lo tributano come merita.

Chi vuol essere milionario diretta 29 gennaio – La concorrente Beatrice Amorosi

La seconda concorrente di Chi vuol essere milionario diretta 29 gennaio è Beatrice Amorosi. Prima ancora della presentazione vera e propria, arriva la domanda da 500 euro, per rompere il ghiaccio: “All’inizio della filastrocca ‘Trenta giorni a novembre’ quale di questi mesi non è nominato?”.

Opzioni: marzo; aprile; giugno; settembre. La risposta giusta è la A, ‘Marzo’.

Facile anche la seconda domanda, che chiede: “Quali dita della mano, sollevate insieme, indicano la parola ‘Ti amo’?” la risposta corretta è. “Pollice-indice-mignolo”.



Partita la scalata, arriva la pausa, per le presentazioni. Beatrice Amorosi arriva da Bologna, è Responsabile dell’organizzazione aziendale ed ha la passione scrittura: ha scritto un libro sull’anoressia , da cui è stata afflitta per anni. “Un giorno, all’improvviso si è rotto questo maleficio ed ho capito che vivere la vita era la cosa più bella e importante”, racconta. Il titolo del libro è intitolato ‘Il buco nell’albero’ e pubblicarlo è uno dei suoi desideri da avverare se dovesse vincere un milione.

È accompagnata dal futuro suocero Mario come esperto in studio.

Alla terza domanda, arriva anche una certa confusione. “Cosa rappresentano le 13 strisce della bandiera americana?”, recita il quesito. Dopo un minuto necessario a riordinare le idee, risponde correttamente “Le 13 colonie britanniche”.

La quarta domanda per Beatrice Amorosi riguarda la tecnologia e lee criptovalute: “Cosa potrai fare con ‘Libra’ annunciata di recente da Facebook?”. Qualche secondo e arriva anche la risposta: “Comprare con una criptomoneta”.

Quinta domanda: “Secondo il rapporto ‘Ecosistema urbano’ di Legambiente, qual è la città più ‘green’ d’Italia?”. Opzioni: A) Bologna; B) Cosenza; C) Pordenone; D) Trento.

La concorrente è orientata su Pordenone o Trento. Sceglie correttamente “Trento” e raggiunge il primo traguardo dei 3mila euro.