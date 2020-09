Stasera in tv 11 settembre 2020. I palinsesti continuano a riempirsi dei programmi autunnali. Ma ci sono ancora troppe repliche. Rai 1 si affida ancora a Carlo Conti in compagnia di Panariello e Pieraccioni. E Canale 5 ripropone il concerto de Il Volo.

Stasera in tv 11 settembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Panariello Conti Pieraccioni. Rivediamo lo spettacolo teatrale trasmesso da Raiuno lo scorso 14 febbraio con Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Uno show ricco di gag, di ironia e di irresistibili sketch. I tre amici toscani, tra una risata e l’altra, propongono anche momenti di riflessione e d’emozione.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Rider. Sei puntate con l’archeologo Andrea Angelucci, che va alla scoperta dei luoghi più misteriosi e nascosti d’Italia. Stasera si viaggerà dalla valle del fiume Aniene, dove si trova l’antica Gabii, fino a Subiaco, al monastero di San Benedetto.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Torna il programma di approfondimento investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che giunge alla dodicesima stagione. Al centro della puntata gli sviluppi delle indagini sui casi di cronaca dell’estate, tra cui la tragedia della dj Viviana Parisi e del piccolo Gioele.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Il Volo 10 anni insieme. Rivediamo lo speciale trasmesso un anno fa per celebrare i 10 anni di carriera del trio. Nella serata evento, le immagini del concerto tenuto a Matera dove Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno riproposto i classici italiani e “Grande amore”, con cui hanno vinto a Sanremo nel 2015.

Su Italia 1, alle 21.15, Freedom – Oltre il confine. Cambio di rete e di giorno per la terza stagione del programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Uno dei servizi in scaletta oggi è dedicato all’attentato alle Torri Gemelle, di cui oggi ricorre il diciannovesimo anniversario, con interviste a chi ha vissuto la tragedia in prima persona.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Al via la quarta stagione del programma di Diego Bianchi, affiancato ancora una volta dall’inseparabile Makkox. Al centro del dibattito le misure del governo per la ripresa delle attività, a partire dalla riapertura delle scuole.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Il sogno 2019. Rivediamo le audizioni più emozionanti della 13° edizione, condotta nel 2019 da Alessandro Cattelan. Tra i protagonisti, la giovane vincitrice Sofia Tornambene e gli altri finalisti: i Booda, La Sierra e Davide Rossi.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. La situazione politica del nostro paese ha dato molti spunti all’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza di cui continuiamo a rivedere il meglio. L’imitazione del ministro Gualtieri è una delle più divertenti.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Nella sontuosa Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, una nuova sfida tra gli aspiranti pasticceri. In aggiunta ai tre giudici riconfermati, ci sarà la chef Csaba dalla Zorza, diplomata in cucina tradizionale francese.

Stasera in tv 11 settembre 2020, i film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Roberto De Paolis, Cuori puri, con Selene Caramazza. La 18enne Agnese (Selene Caramazza) vive con la madre, una donna molto religiosa che le ha trasmesso i valori cattolici. L’incontro con Stefano (Simone Liberati), un ragazzo dal passato difficile, la porta a mettere in discussione le sue convinzioni, in particolare la promessa di rimanere casta fino al matrimonio.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2001, di Chris Nahon, Kiss of The Dragon, con Jet Li. Un agente governativo di Hong Kong viene convocato a Parigi per arrestare un boss cinese. Ma l’uomo viene ucciso sotto i suoi occhi e lui viene accusato di omicidio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2016, di Denis Villeneuve, Arrival, con Amy Adams, Jeremy Renner. Alcune navicelle aliene atterrano sulla Terra. L’esperta di linguistica Louise Banks viene selezionata per far parte di una squadra che dovrà capire le loro intenzioni.

Su Iris, alle 21.00, il film d’avventura del 2001, di Christophe Gans, Il patto dei lupi, con Samuel Le Bihan. 1765. La Francia è terrorizzata da una misteriosa creatura che fa strage di innocenti. De Fronsac, l’inviato del re, deve fare luce su un fenomeno che pare inspiegabile.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Bart Freundlich, The Rebound –Ricomincio dall’amore, con Catherine Zeta Jones. La quarantenne Sandy lascia il marito che l’ha tradita e si trasferisce a New York con i suoi due bambini. Lì conosce un venticinquenne e lo assume come baby sitter.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Judd Apatow, Questi sono i 40, con Paul Rudd, Leslie Mann. Debbie e Pete, sposati e con due figlie, stanno attraversando un periodo di crisi tra lavoro e vita sessuale. Non sarà facile trovare un modo per stare ancora insieme.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2002, di Spike Lee, La 25° ora, con Edward Norton, Philip Seymour Hoffman. Lo spacciatore Monty viene condannato a 7 anni di prigione. Passa la sua ultima giornata di libertà con la compagna e gli amici, cercando di recuperare il legame con il padre.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.