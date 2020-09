Name That Tune – Indovina La Canzone è il nuovo show musicale di Tv8. Va in onda in prima serata, alle 21.25, con la conduzione di Enrico Papi a partire da martedì 15 settembre. Cinque le puntate complessive per un programma musicale che evoca le atmosfere di Sarabanda, programma cult di Italia 1 condotto da Papi dal 19997 al 2007. Sarabanda fu poi ripreso anche nel 2017 sempre su Italia 1.

Name that tune Indovina La Canzone con Enrico Papi su Tv 8

Il nuovo show Name that tine indovina la canzone, in prima serata su TV8 consente ad Enrico Papi di raddoppiare la sua presenza sulla rete free del digitale terrestre.

Dopo Guess My Age – indovina l’età, la cui nuova edizione è iniziata il 31 agosto scorso, Papi si concede il bis. E conduce la gara musicale tra Vip alle prese con giochi, competizioni e sfide musicali basate sull’improvvisazione. Lo show è in prima tv assoluta, su TV8, dal 15 settembre, ogni martedì, per cinque settimane, alle ore 21.25.

Due squadre composte da quattro personaggi famosi, appassionati di musica e provenienti da settori diversi, tv, musica, cinema, si sfidano. Devono indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. I nomi capisquadra dei due team garantiscono il massimo di preparazione, combattività e simpatia.

Si parte con una sfida in cui sono impegnati due capisquadra di opposte generazioni: Elettra Lamborghini e Lino Banfi. La cantante bolognese guida il team composto da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. L’attore pugliese, invece, è affiancato da Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D’Avena.

Quel che resta di Sarabanda

Nel nuovo show – varietà ci sono alcuni ingredienti tipici di Sarabanda. Due, in particolare: i classici giochi Asta Musicale e il mitico Sette xTrenta in cui, con solo poche note a disposizione, bisogna riconoscere il titolo del brano.

Ma nel corso dello show sono previste performance imprevedibili da parte dei vip partecipanti. E le esibizioni stesse faranno parte della gara musicale. Perfino il conduttore si mette “in gioco” in una delle fasi della contesa.

A conclusione di ogni puntata, la squadra vincitrice guadagna il diritto di tornare la settimana successiva, Ed è pronta a difendere il titolo dall’assalto di una nuova squadra, assemblata dal caposquadra sfidante, che “ingaggia” personaggi scelti ad hoc per contrastare gli avversari.

A guidare le squadre partecipanti ci saranno dei capisquadra molto agguerriti: Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Lino Banfi, Fabio Caressa e Morgan.

L’origine del format Indovina la canzone

Name That Tune è un format che rappresenta la declinazione moderna del concetto di game show.

Il format è nato in America nel 1952 su NBC Radio, dove è andato in onda per la prima volta, ed è stato poi adattato in tutto il mondo in più di 25 Paesi con versioni di programmazione quotidiane o settimanali.

Lo show ha riscosso successo anche in Italia: dal 1957 al 1960, con il nome “Il Musichiere”, condotto da Mario Riva sul Programma Nazionale. In seguito è stato lo stesso Enrico Papi a riportarlo alla ribalta per oltre un decennio.

Le dichiarazioni di Remo Tebaldi, direttore di Tv8

Ecco quanto ha detto il direttore di Tv8

“Name That Tune è un progetto che domostra la nostra volontà di continuare a lavorare con Enrico Papi. Il programma doveva andare in onda la scorsa primavera. Ma la pandemia lo ha bloccato. Farà parte della stagione del grande prime time di intrattenimento di Tv8”.

Tebaldi fa anche il punto sugli ascolti di Tv8.

“Siamo soddisfatti per quanto realizzato finora. Anche dei risultati di Ogni mattina il morning show condotto da Adriana Vope e Alessio Viola. Avevamo bisogno di un programma di Infotainment ed abbiamo dimostrato di essere in grado di realizzarlo. Per Pekin Express, la versione Sky dell’adventure show passato da Rai 2 alla piattaforma satellitare, il ritorno in video non è immediato”.