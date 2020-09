Stasera in tv 15 settembre 2020. Su Rai 1 nuovamente in onda un tv-movie in replica del Commissario Montalbano. Rai 3 trasmette il programma di informazione #Cartabianca, mentre Rete 4 e La 7 ribattono rispettivamente con Fuori dal Coro e DiMartedì. Segue la programmazione completa prevista per stasera.

Stasera in tv 15 settembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 è trasmesso il tv-movie in replica Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi. La nipote di Enzo, proprietario della trattoria preferita di Montalbano, è stata aggredita. L’hanno drogata con del cloroformio, rapita, ma rilasciata illesa poco dopo. Qualche giorno dopo, un secondo e un terzo sequestro, più cruenti, ma non mortali, mettono Montalbano a dura prova. Nel frattempo, un incendio doloso distrugge il negozio di Marcello Di Carlo, che risulta scomparso.

Su Rai 2 alle 21.20 è trasmessa una nuova puntata di Boss in incognito, stagione 2020. I capi (Boss) di varie aziende italiane si infiltrano sotto mentite spoglie fra i dipendenti, per conoscerli meglio e migliorare la propria gestione dell’azienda. Per la prima volta in assoluto, il conduttore della trasmissione, Max Giusti, è sotto copertura insieme al “Boss”.

Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata di #Cartabianca su Rai 3 dalle 21.20. Il programma di informazione e approfondimento tratta argomenti di stringente attualità inerenti la politica e l’economia nazionale. I temi principali di stasera sono la ripresa delle scuole e le prossime elezioni regionali.

Stasera in tv 15 settembre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 inizia una nuova puntata di Fuori dal Coro. Mario Giordano conduce il talk di economia e attualità, approfondendo ogni argomento con ospiti in studio o in collegamento. Per parlare di immigrazione è presente in studio il ministro degli esteri Luigi Di Maio. E’ prevista anche la presenza di Paolo Del Debbio, del conduttore Nicola Porro, dell’ex direttore di Libero Vittorio Feltri, di Iva Zanicchi e Hoara Borselli.

Il remake di E’ nata una stella, intitolato A star is born, è in onda su Canale 5 alle 21.21, in prima visione tv. La nota cantante Lady Gaga recita nel ruolo di una cantante che non è mai riuscita a sfondare. Un musicista (Sam Elliott) la aiuta ad emergere e diventare famosa.

Italia 1, invece, alle 21.30 trasmette Deadpool. Il film di genere supereroistico racconta le origini del folle supereroe vestito di rosso, che non si fa problemi a usare la violenza per raggiungere i propri scopi. Del resto, è praticamente immortale, oltre che abilissimo in ogni arte di combattimento esistente. A causa dell’elevato numero di scene di violenza se ne sconsiglia la visione a un pubblico di minori non accompagnati.

I programmi La7, TV8 e Nove

La 7 propone alle 21.15 il talk condotto da Giovanni Floris DiMartedì. Gli ospiti del conduttore dibattono su argomenti di politica, economia, attualità e cronaca nazionale e internazionale.

Enrico Papi conduce dalle 21.30 su TV8 la prima puntata del game show Name That Tune – Indovina la canzone. Riprendendo il fortunato format del programma Sarabanda, che era condotto sempre da Enrico Papi, Name that tune propone ai concorrenti brevi estratti di canzoni di cui devono indovinare il titolo.

Infine, su NOVE alle 21.30 inizia il film Transporter: Extreme. Il figlio di un noto ministro viene rapito. L’unica possibilità di salvarlo è riposta nell’ex agente delle forze speciali Frank Martin. Abilissimo alla guida, Frank farà di tutto per salvare il bambino prima che sia troppo tardi.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Canale 302 è proposto alle 21.15 il film Billy Elliot. Billy è un ragazzo inglese parte di una famiglia iper tradizionalista. Per questo, il suo desiderio improvviso di diventare un ballerino è fortemente contrastato dal padre. Nonostante le difficoltà, Billy non ha intenzione di arrendersi.

Invece, su Sky Cinema Canale 313 va in onda alle 21.15 300 – L’alba di un impero. Tratto dal romanzo a fumetti di Frank Miller, sequel del più noto 300, il film segue il generale greco Temistocle mentre si oppone all’avanzata dei Persiani guidati da Re Serse. Nonostante il sacrificio di Leonida e dei suoi soldati, infatti, Serse non si è arrestato.