Nella puntata di martedì 15 settembre di Reazione a catena, I Tre alla seconda si sono confermati nuovamente campioni. I fratelli Bartoloni hanno sconfitto i Grifoni, provenienti dalla Sicilia. Ed hanno conquistato 27.500 euro indovinando l’ultima parola.

Reazione a catena

Nella puntata del 15 settembre Tre alla seconda affrontano i Grifoni, da Partanna, in provincia di Trapani. Caterina ha deciso di partecipare al game show con i figli Enzo ed Erica.

Il primo gioco è Caccia alla parola. Le due squadre individuano i termini avocado, golfista, bozzetto, pinacoteca, mistico e fardello. I campioni terminano la prima manche con 10.000 euro. Mentre i Grifoni sono fermi a 2.000 euro.

L’indizio della prima catena musicale è tormentone. Iniziano i Tre alla seconda con testa. Seguono gli sfidanti con posto e fisso. E riprendono i campioni con residuo e credito. I Tre alla seconda provano con La macarena, ma non è il titolo corretto. I Grifoni dopo aver concluso la catena con nota, danno il titolo esatto, Macarena.

In viaggio invece è l’ indizio della seconda catena musicale. Cominciano i Grifoni aggiungendo papà. Ma proseguono i campioni con festa, tema. I Tre alle seconda indovinano a colpo sicuro Partiti adesso di Giusy Ferreri. I campioni hanno finora accumulato 29.000 euro contro i 17.000 degli sfidanti.

Reazione a catena Quando, dove, come, perché

Le squadre giocano ora al quando, dove, come è perché. I campioni indovinano il primo quando. Si tratta di patate. “Quando sono colorite, attorno alle cosce, unte al punto giusto, perché è il contorno ideale del pollo arrosto”.

Il secondo recita così: “Quando metti insieme i pezzi, sul sito, con il pennello, perché di lavoro scopre le bellezze del passato”. I Grifoni individuano archeologo.

Il terzo quando è: “Dopo le colombe, in testa, pieno di sorprese, perché da lì esce anche un coniglio”. I Tre alla seconda indovinano cilindro. L’ultimo indizio recita: “Mentre ti guarda la spalla, per strada, con un ritocco al volo, perché ti aggiusti il ciuffo in quello retrovisore”. Tripletta per i campioni con specchietto. Arrivano così a 45.000 euro.

E’ il momento dell’una tira l’altra. Roar apre e capelli chiude. I termini contenuti nella catena sono leone, regista,ripresa, automobile e frizione . I Grifoni chiudono la catena e conquistano la zip da 15.000 euro: discoteca, sabato, villaggio, globale.

Nella seconda una tira l’altra sim apre e padella chiude. La catena è composta da scheda, nulla, buono, pasto e padella. Sono nuovamente gli sfidanti a chiuderla. E si aggiudicano anche zip da 20.000 euro: calcio, cinque, mano, aiuto. I Grifoni sorpassano i campioni con 81.000 euro. I Tre alla seconda si fermano a 60.000 euro.

L’intesa vincente, ultima catena, ultima parola

Nell‘intesa vincente i Tre alla seconda si riconfermano campioni con 20 parole individuate.

Ma anche i Grifoni hanno ottenuto un ottimo risultato con 16 termini indovinati. Ma non sono riusciti a sconfiggere i loro avversari.

I campioni affrontano l’ultima catena con 110.000 euro. I primi abbinamenti sono:

bouquet, velo: sposa,

velo, donne: zucchero,

donne,minuscole: piccole.

Al termine del primo giro il montepremi è ancora intatto. Il gioco prosegue con:

minuscole, buca: lettere,

buca, tavolo: biliardo,

tavolo, apertura: poker.

Il valore dell’ultima parola è di 55.000 euro. Il termine noto è Apertura, mentre la parola misteriosa inizia con CA e finisce con la O. I campioni non hanno le idee chiare e per tale ragione i fratelli Bartoloni acquistano il terzo elemento: Tanto. I Tre alla seconda vincono 27.500 euro.

Il loro montepremi attuale ammonta a 98.407 euro.

