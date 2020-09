Soliti Ignoti Il Ritorno con uno speciale dedicato ai Vip, conquista nuovamente la prima serata oggi 20 settembre. L’appuntamento è su Rai 1 con una puntata speciale che inizia alle 20.30, in access prime time.

Soliti ignoti il ritorno speciale Vip 20 settembre

Il game show condotto da Amadeus, torna con Soliti Ignoti – Speciale Vip una puntata speciale in prima serata che prevede come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica.

La gara è giocata da un concorrente del game show, che prova ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica, con ospiti che si esibiscono nei brani migliori del loro repertorio. Il tutto per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Lo speciale era previsto la scorsa settimana sempre su Rai 1. Avrebbe dovuto fare da apripista alla nuova edizione del game in onda nella fascia dell’access prime time. Ma è stato rimandato di sette giorni per problemi legati all’emergenza coronavirus.

Soliti ignoti in versione normale è iniziato lo scorso 14 settembre

La nuova stagione è stata inaugurata lo scorso 14 settembre. Era ripreso l’appuntamento quotidiano in access prime time.

Ogni sera – dal Teatro delle Vittorie di Roma – un concorrente deve cercare di abbinare agli otto “ignoti” le relative identità̀.

Nel corso dell’indagine sono come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale, dai picchi di ascolto altissimi, del “parente misterioso”.

Soliti ignoti il ritorno speciale Vip abbinato alla Lotteria Italia

Infine, confermato anche quest’anno l’abbinamento della trasmissione alla Lotteria Italia. I premi di prima categoria dell’estrazione finale saranno svelati durante la puntata speciale in prime time del 6 gennaio 2021.

Anche questa puntata è giocata con personaggi del mondo dello spettacolo.