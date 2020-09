Domenica 20 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda Live non è la D’Urso con Barbara D’Urso.

La padrona di casa ospita nel suo salotto Asia Argento, accompagnata dalla primogenita Anna Lou (nata dalla relazione con Morgan), e Flavia Vento che affronta le cinque agguerritissime sfere. Quest’ultima ha abbandonato la Casa del GF Vip 5 appena 24 ore dopo il suo ingresso.

Infine la D’Urso aprirà la “busta choc gold” che conterrebbe importanti rivelazioni sulla Contessa Patrizia De Blanck, attualmente rinchiusa nella Casa di Cinecittà.

Live non è la D’Urso diretta 20 settembre 2020, temi, ospiti

Nella prima parte della puntata Barbara D’Urso si occupa della violenza sempre più dilagante tra i giovani. Al talk partecipano Gianluigi Nuzzi, Antonella Boraleva, Sarah Viola e Karima Moual.

In collegamento da Novara ci sono Rosa e Ambra, fidanzate da 3 anni. La coppia è stata picchiata dai propri vicini di casa omofobi. Le hanno aggredite con un casco e le hanno prese a calci sul viso. Ambra durante la colluttazione avrebbe preso in mano il coltello dell’uomo che si è scagliato contro di lei solo per legittima difesa.

Mentre vengono mostrate in diretta le immagini del pestaggio la due ragazze si commuovono. Purtroppo hanno spesso subito episodi di vessazioni ma non era mai state protagoniste di un atto di violenza così grave.

L‘opinione comune degli ospiti in studio è quella che il gesto è assolutamente da condannare. Ma Nuzzi aggiunge che sia vergognoso che l’omofobia non venga considerata un aggravante .