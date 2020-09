Torna Fratelli di Crozza con la puntata di venerdì 25 settembre. L’appuntamento è alle 21.25 sul canale Nove. Nel suo one man show il comico genovese Maurizio Crozza racconta fatti di cronaca e attualità attraverso monologhi, imitazioni e parodie.

Fra le ultime nuove parodie proposte da Crozza figurano il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, l’ingegnere Ferrari Mattia Binotto, il medico Alberto Zangrillo. Non mancano interpretazioni già rodate, come la maschera di Luca Zaia, dell’imprenditrice Irene Pivetti, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E, in chiusura, l’immancabile parodia “cruda e spietata” di Vittorio Feltri.

Vi ricordiamo che tutte le imitazioni di Fratelli di Crozza, nonché le puntate complete dello show e le dirette, sono periodicamente caricate online sul servizio in streaming DPlay..

Fratelli di Crozza 25 settembre, la diretta