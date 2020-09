Nella penultima puntata di stagione di Reazione a Catena, I tre alla seconda, super campioni del game, sono stati battuti dalle Ricongiunte. Il gruppo di ragazze ha anche vinto 3.532 euro. Nonostante la sconfitta i fratelli Bartoloni hanno registrato il record assoluto di presenze nella storia di Reazione a catena con ben 26 puntate di permanenza.

Tommaso, Francesco e Marco Batoloni, nell‘intervista rilasciata al nostro sito, non nascondono il desiderio di voler rimanere in Tv. Inoltre sabato 26 settembre sono stati ospiti ad ItaliaSi, programma del day time pomeridiano condotto sempre da Marco Liorni.

Reazione a catena il percorso delle Ricongiunte

Nella puntata di sabato 26 settembre i Tre alla seconda affrontano le Ricongiunte, provenienti da Palermo. Giulia, Rita e Donata sono amiche e raccontano di essere fan dei campioni. Ed è per loro un onore sfidarli.

SI inizia con il primo gioco caccia alla parola. I termini individuati sono rompicapo, frivolo, garrire, latifondo, cambusa e talismano. Il gioco termina con 10.000 euro per i campioni e soli 2.000 euro per le sfidanti.

L’indizio della prima catena musicale è quartiere. Iniziano a comporla i campioni con lotta, libera, mano, chiavi. Con 5 indizi i Tre alla seconda ancora non se la sentono di provare la canzone ma chiudono la catena con paradiso e torta. Infine provano con il titolo del brano, che è corretto. E’ Ostia lido di J Ax. E così i Tre alla seconda salgono a 27.000 euro.

Il termine meno è l’indizio della seconda catena musicale. Iniziano le Ricongiunte con male. E tentato già di indovinare il brano: It’s the final countdown. Ma il titolo è inesatto. Dopo aver inserito arnese nella catena le sfidanti ci riprovano con The final countdown. Ma non è il brano corretto. E così proseguono i campioni con martello, testa e corona. E la chiudono con catena. Stavolta le tre ragazze centrano la canzone giusta. Si tratta de La differenza tra me e te di Tiziano Ferro. Le Ricongiunte arrivano ad 11.000 euro.

Reazione a catena quando, dove, come, perché, una tira l’altra

Le due squadre giocano ora al quando, dove, come e perché. Sia I Tre alla seconda che le Ricongiunte conquistano 4.000 euro per aver individuato due parole ciascuno. I campioni sono ancora in vantaggio con 43.000 euro contro i 23.000 delle sfidanti siciliane.

Il prossimo gioco è una tira l’altra. Nella prima catena ortica apre e vento chiude. La completano interamente le Ricongiunte con bolle, pentola, pressione, misurare e parole. E riescono anche a conquistare la zip da 15.000 euro con retrovisore, specchietto, allodole ed uccelli. Le sfidanti sorpassano i Tre alla seconda, raggiungendo la somma di 53.000 euro.

Invece nella seconda catena conquistare apre ed investire chiude. I campioni completano da soli la catena con colpire, bersaglio, centro, città, capitale. Ma regalano la zip da 20.000 euro alle avversarie: punizione, esemplare, barriera, guardrail.

L’intesa vincente, l’ultima catena, l’ultima parola

I Tre alla seconda giocano per primi all‘intesa vincente perché possiedono il montepremi inferiore.

I campioni sono visibilmente stanchi e faticano a mettere insieme le frasi. Infatti in 60 secondi, nonostante l’utilizzo dei “passo”, i campioni riescono ad individuare solo 8 parole, ben lontano dalla loro media. Le Ricongiunte diventano le nuove campionesse, dopo aver indovinato 10 parole.

Giulia, Rita e Donata affrontano l’ultima catena con 113.000 euro. Nel primo giro utilizzano entrambi i jolly a disposizione. Gli abbinamenti sono i seguenti:

denti, unghie: smalto,

unghie,cinque: dita,

cinque,tu: dare.

Nel secondo giro le ragazze dimezzano più volte, facendo scendere vertiginosamente il montepremi. Gli abbinamenti erano:

tu, quadro: seconda,

quadro, giorno: cornice

giorno, marcia: memoria.

Il valore dell’ultima parola è 7.063 euro. Il termine noto è marcia, mentre quello da indovinare inizia per Sg e termina con a. Le nuove campionesse comprano il terzo elemento: mutanda.

Le Ricongiunte vincono 3.532 euro con sgambata.

Ecco il link per rivedere la puntata.