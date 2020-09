Stasera in TV 27 settembre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Stasera, domenica 27 settembre, in tv prima serata segnata dalle novità. Su Rai 1, l’atteso ritorno de L’allieva e su Rai 3 Fabio Fazio inizia una nuova stagione di Che tempo che fa. Inoltre, Massimo Giletti inaugura su La7 l’edizione 2020/2021 di Non è l’Arena.

Stasera in TV 27 settembre 2020, Programmi e film su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Domenica sera, su Rai 1 va in onda dalle 21:25 la prima puntata de L’allieva 3. Per la fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi è un ritorno atteso, arricchito dalle new entry di Sergio Assisi e Antonia Liskova. Due gli episodi, Arabesque e Un po’ di follia in primavera. Durante un’autopsia, Claudio Conforti chiede ad Alice Allevi di sposarlo. Lo fa senza il minimo romanticismo. Lei accetta e iniziano i preparativi, ma la sorpresa è dietro l’angolo.

Su Rai 2, la serata del 27 settembre inizia alle 21:05. Va in onda N.C.I.S. Los Angeles, episodio Kill Beale, il nono dell’undicesima stagione.

Segue, alle 21:50, N.C.I.S. New Orleans, con Fidati di me, episodio 21 della quinta stagione.

Inoltre, alle 22:40, spazio alla Domenica Sportiva.

Su Rai 3, alle 20:00 esordisce Che tempo che fa. Per la diciottesima edizione, Fabio Fazio torna sulla rete dove aveva inaugurato il programma. Ospiti fissi, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Luciana Littizzetto e Roberto Saviano. Al Tavolo tornano il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz.

Per la prima puntata, due ospiti internazionali d’eccezione. In collegamento, Anthony Fauci, grande scienziato e consulente della Casa Bianca per l’emergenza coronavirus. In studio, Master KG e Nomcebo Zikode con la hit planetaria Jerusalema. Infine, intervengono il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il virologo Roberto Burioni.

Su Rai 4, alle 21:20 c’è il film Blue Kids, seguito alle 22:25 da Brutti e cattivi.

Rai 5 propone alle 21:15 Wild Australia, viaggio negli ambienti più selvaggi e affascinanti dell’Australia.

Alle 22:07, Di là dal fiume tra gli alberi, alla scoperta di paesaggi, luoghi e tradizioni d’Italia.

Su Rai Movie, alle 21:10, c’è Pazze di me, film di Fausto Brizzi con Francesco Mandelli e Loretta Goggi.

Infine, su Rai Premium alle 21:20 in replica Ballando con le stelle.

Stasera in TV domenica 27 settembre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Su Canale 5, stasera dalle 21:30 si accendono i riflettori nel salotto di Live – Non è la D’Urso. Tra gli ospiti Matteo Salvini, Federico Fashion Style e Serena Grandi. Inoltre, le foto del matrimonio di Nicoletta Mantovani, già moglie di Luciano Pavarotti. Busta Choc Gold dedicata ancora a Patrizia De Blanck.

Mentre, su Italia 1 va in onda, alle 21:20, il film Indipendence day: Rigenerazione.

Rete 4 programma alle 21:30 il film La preda perfetta – A walk along the Tombstones. La storia di un ex poliziotto che si aggira per i bassifondi di New York in veste di investigatore privato fai da te. Lo ingaggia un trafficante di droga per risalire agli assassini che hanno torturato ed ucciso la moglie.

20, per la serata di domenica 27 settembre, propone Nonno scatenato, film di Dan Mazer, con Robert De Niro e Zac Efron. Un nonno appena rimasto vedovo coinvolge il nipote in un viaggio dissoluto, per onorare la promessa fatta alla moglie morente.

Su Cine 34, alle 21:09 va in onda Infelici e contenti, film di Neri Parenti con Renato Pozzetto ed Ezio Greggio.

Mentre, su Iris, alle 21:14, c’è Shutter Island, di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio.

Italia 2 programma una maratona di Big Bang Theory. Inizia alle 21:10 con gli episodi 23 e 24 della quarta stagione. Seguono gli episodi 1, 2 e 3 della quinta stagione.

Su La5 alle 21:10 c’è Sex and the city 2.

Infine, su Mediaset Extra, continua la diretta h24 dalla casa del Grande fratello Vip 5.

Programmi e film La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramounta Channel

Domenica 27 settembre, alle 20:35, su La7 inizia la nuova edizione di Non è l’Arena. Massimo Giletti, da mesi sotto scorta dopo le minacce ricevute da alcuni boss mafiosi, ospita Flavio Briatore, il social media manager Mirko Scarcella e il Dottor Alberto Zangrillo. Inoltre, gli aggiornamenti sul caso Nino Di Matteo, relativo alle dei boss mafiosi durante la pandemia.

Su La7d, alle 21:30, c’è Grey’s Anathomy.

Real Time programma dalle 19:35 una lunga serata dedicata a 90 giorni per innamorarsi.

Invece, su NOVE, alle 21:28 c’è l’inchiesta-documentario di Avamposti, curato da Claudio Camarca. Puntata dedicata al quartiere ZEN di Palermo.

Su Tv8, dalle 21:25, vanno in replica gli episodi 7 e 8 di Masterchef Italia, stagione 9.

Su Cielo, alle 21:20 va in onda il film Bound torbido inganno.

Infine, su Paramount Channel, alle 21:10, c’è il film Se solo fosse vero.

Stasera in TV domenica 27 settembre 2020, Programmi e film in onda su Sky

I programmi di Sky Uno per domenica 27 settembre prevedono alle 21:15 la serie Dr. House, con gli episodi 8 e 9 della quarta stagione.

Sky Atlantic programma alle 21:15 la serie Un volto, due destini, episodi 1 e 2 della prima stagione.

A quarant’anni dall’evento, Sky Arte manda in onda Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato. Un docu-film realizzato da Walter Veltroni utilizzando i filmati ritrovati di un concerto del 1979 alla Fiera di Genova.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky domenica 27 settembre, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, va in onda Vicino all’orizzonte.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è Seberg – Nel mirino.

Mentre, Sky Cinema Collection propone alle 21:15 Men in Black.

Invece, su Sky Cinema Family, alle 21:00, va in onda Zanna Bianca.

Infine, su Sky Cinema Comedy protagonista Enrico Brignano con Tutta un’altra vita. Appuntamento alle 21:00.