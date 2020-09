Lunedì 28 settembre, in diretta su Canale 5, debutta la nuova stagione di Striscia la notizia.

I conduttori che aprono la 33esima stagione sono Ficarra e Picone, che accompagneranno il pubblico fino a dicembre. Saranno poi sostituiti dalla coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma in primavera arriveranno Gerry Scotti e Francesca Manzini. Infine quest’ultima lascerà poi il posto a Michelle Hunziker al fianco del conduttore di Chi vuol essere milionario?.

Il pubblico ritrova alcuni inviati storici. Ma sono presenti anche delle new entry. Infatti entrano a far parte del cast di Striscia la notizia la youtuber Angelica Massera, e il cantante ed attore Andrea Rivera.

Infine confermate nuovamente come veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Striscia la notizia diretta 28 settembre, prima puntata, Ficarra e Picone

I conduttori della nuova edizione di Striscia la notizia sono Ficarra e Picone. Dopo i ringraziamenti di circostanza, si occupano di 18 pescatori di Mazara del Vallo sono stati sequestrati in Libia. Non mancano frecciatine alla Lega e alla scarcerazione dei Boss avvenuta nei mesi di pandemia.

Dario Ballantini, nelle vesti del Ministro della Salute Speranza, incontra alcuni politici per ricordare loro non solo di indossare sempre la mascherina. Ma anche mantenere la distanza gli uni con gli altri.

Invece Stefania Petyx affronta il tema dell‘occupazione abusiva di alcuni stabili a Palermo. Molti cittadini hanno acquistato appartamenti ad cifre irrisorie. Ma essi non solo di loro proprietà, bensì della Regione Sicilia.

Striscia la notizia diretta 28 settembre Il ricordo di Philippe Daverio

Ficarra e Picone vogliono ricordare Philippe Daverio, scomparso a Milano il 2 settembre 2020.

Per omaggiarlo la trasmissione manda in onda un suo servizio inedito registrato prima dell’emergenza sanitaria. Nel filmato Daverio racconta le bellezze romane nella rubrica Muagg- Il museo Aggratis. Tra questi l’arco di Tito ed il Colosseo.

Striscia la notizia il caso Suarez, veicoli fuorilegge a Pozzuoli

Striscia la notizia si occupa del caso Suarez che avrebbe sostenuto un esame di italiano truccato per ottenere la cittadinanza italiana. Ed ora è in corso un inchiesta.

Luca Abete invece si trova a Pozzuoli per occuparsi di veicoli abusivi che circolano con la funzione di noleggio con conducente. Le macchine oltre ad essere sovraccariche di persone (che non rispettano le normative anti Covid 19), i mezzi viaggiano anche senza assicurazione e revisione.

La nuova mascotte di Striscia è un cucciolo di colore nero che non ha ancora un nome. I conduttori hanno aperto un sondaggio per chiamarlo Mes, Luis e Droplet.

Angelica Massera nei panni della Ministra Azzolina

La new entry Angelica Massera interpreta la Ministra dell’Istruzione Azzolina.

La ragazza ironizza sui banchi monoposto che faticano ad arrivare, il sovraffollamento di studenti sui pullman per andare a scuola. Ed infine sull’invito alle ragazze di non indossare le minigonne affinché ai professori “non cada l’occhio”.

Invece Pinuccio (Alessio Giannone) si trova a Carbone (Potenza) perché sembra essere sparito il neo eletto sindaco Vincenzo Scavello. Ma una volta sul poste scopre che il Primo cittadino si è dimesso dopo appena 24 ore. Il Comune fino a maggio 2021 avrà al suo posto un Commissario.

Highlander Dj ha creato una canzone sulle dichiarazioni dei politici sul risultato del Referendum e delle elezioni regionali. Striscia la notizia si occupa inoltre del caso di Fausto Leali al GF Vip 5 che è stato squalificato per frasi razziste ai danni di Enock, fratello di Mario Balotelli.

Infine mandano in onda alcune papere e gaffe avvenute in varie trasmissioni. Si parte dalla citazione di Pascoli da parte di Roberto Beta dalla D’Urso. Ma la poesia recitata era in realtà di Giosuè Carducci.