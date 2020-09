Questa sera, 29 settembre, alle 21.10 Flavio Montrucchio conduce la ventunesima e ultima puntata di Primo Appuntamento, quarta edizione. Quattro coppie affrontano un appuntamento al buio organizzato per loro nel ristorante Geco di Roma.

Potete seguire Primo Appuntamento anche in streaming su DPlay. Gli abbonati a DPlay Plus, poi, possono già accedere alla ventunesima puntata in anteprima, e anche vedere in esclusiva una puntata extra che non sarà trasmessa in tv.

Primo Appuntamento coppie 29 settembre

La prima coppia è composta da Marco e Francesca. Marco, 48 anni, fa il marinaio sui rimorchiatori, e ha trascorso gran parte della sua vita in mare. Adesso, sta cercando l’anima gemella. Francesca, invece, è un’infermiera forte e determinata, desiderosa di legarsi a qualcuno per la vita.

Arrivano poi Giovanni e Francesca. Lei si definisce una personalità dominante, in cerca di un uomo forte. Non vuole “un uomo-zainetto che soddisfi ogni mio desiderio” afferma alle telecamere di Primo Appuntamento. Giovanni, invece, è educatore in un centro per disabili.

La passione per la moda, più o meno, potrebbe unire i partecipanti della terza coppia: Davide e Giulia. Lui lavora per un laboratorio di moda, e pratica Wrestling. Lei, Giulia, ama lo stile gotico, e adora indossare costumi a tema.

Infine, ci sono Elena e Maurizio. Elena lavora in una biblioteca, ama leggere, ma non rientra nello stereotipo della lettrice accanita a cui molti potrebbero pensare. Si definisce “autonoma, sfuggente…brava a letto”. Maurizio è un informatico, ma anche lui rifugge dagli stereotipi del nerd che non sa trattare con le donne.

Primo appuntamento 29 settembre, la diretta

Il primo partecipante presentato a Primo Appuntamento è Marco. “Sono un marinaio. Tra navi da crociera e mercantili, ho lavorato su qualunque cosa sia galleggiabile” afferma. “Le ragazze non mi sono mai mancate, ma ora vorrei una persona per la vita” conclude.

Per l’appuntamento al buio di Marco arriva poi Francesca. “Sono determinata e indipendente, testarda. Ma se mi lego, poi, son da sposare.” racconta lei. All’inizio fra i due la conversazione fatica ad ingranare.

Poco dopo, arriva al ristorante un’altra Francesca, per partecipare al secondo blind date. Francesca si definisce “un carattere dominante“, il che le rende difficile trovare l’uomo giusto con cui relazionarsi. “Credo che la maggior parte degli uomini ami farsi dominare” afferma Francesca.

Giovanni, il blind date di Francesca, di primo acchito non sembra corrispondere alla descrizione fatta dalla donna, che sta cercando un uomo forte, non un sottomesso. Ma i due trovano subito qualche punto di affinità: ad esempio, sono entrambi astemi.

Anche Marco e Francesca chiacchierano amabilmente e scoprono di essere entrambi appassionati di nuoto.

Davide e Giulia

Davide è il quinto single presentato stasera. Subito, racconta della sua più grande passione attuale: il Wrestling, che pratica con il nome di Rust. Rust è il personaggio che Davide interpreta sul ring, e “ha una personalità aggressiva, molto diversa dalla mia” racconta Davide. Che afferma di essere “un cucciolone in amore”.

Giulia, 27 anni, entra per partecipare all’appuntamento con Davide. Giulie è una appassionata di costumi e cosplay, in occasione di fiere del fumetto e simili.

Nel frattempo, Francesca e Giovanni hanno qualche difficoltà a far combaciare le loro personalità, così apparentemente diverse. Francesca, in particolare, non riesce a smettere di parlare; e questo mette in difficoltà Giovanni, che intimidito non riesce a risponderle.

Invece, fra Marco e la prima Francesca, nonostante la differenza d’età, sembra esserci una grande affinità. Marco si apre con lei, e le racconta dei suoi passati amori; spesso perduti a causa della professione di Marco.

Tornando a Giulia e Davide, i due hanno rotto il ghiaccio e si raccontano a vicenda del proprio passato recente.

Elena e Maurizio

Infine, arrivano gli ultimi due single di stasera, a partire da Elena. “Sono single da circa otto anni, senza contare le frequentazioni occasionali… di quelle ne ho avute una marea.” racconta. Ma poi confida che questo è il suo primo appuntamento al buio. Per Elena la passione e l’attrazione sessuale sono molto importanti.

Maurizio, 51 anni, è d’accordo con Elena: anche per lui la passione è importante. Ma non ne dimostra molto, almeno non da subito. Così, il primo approccio con Elena non è dei migliori.

Nel mentre, Giovanni finalmente riesce a parlare di sé a Francesca, e le racconta dei suoi due matrimoni falliti.