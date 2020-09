Ecco gli scherzi odierni di Deal with it- Stai al gioco con Gabriele Corsi. Il programma va in onda sul Canale Nove alle 20:25.

Il conduttore si avvale del supporto di alcuni Vip per organizzare delle candid a delle coppie di clienti presenti in un ristorante.

Nella puntata del 29 settembre, che si svolge a Milano, hanno partecipato Scintilla, Frank Matano, Alessandro Di Sarno.

Deal with it scherzi odierni Milano