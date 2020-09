Stasera in tv 30 settembre 2020. Rai 1 propone la terza puntata della nuova edizione di Ulisse: Il piacere della scoperta. Temptation Island prosegue su Canale 5, mentre Chi l’ha visto? è presente su Rai 3. Segue la programmazione completa per la serata, e alcune proposte di film.

Stasera in tv 30 settembre 2020 – programmi Rai

Ulisse: Il piacere della scoperta è in onda su Rai 1 alle 21.20. La puntata odierna del programma di divulgazione condotto da Alberto Angela è dedicata alla regina d’Inghilterra Elisabetta II. Nata a Londra il 21 aprile 1926, Elisabetta II è attualmente la sovrana che ha regnato più a lungo nella storia del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Su Rai 2 alle 21.20 prosegue la messa in onda della serie Mare Fuori. In carcere arriva una nuova ragazza: Naditza. Piuttosto che arrendersi al destino scelto per lei dalla famiglia, Naditza ha preferito farsi arrestare. Altrimenti, avrebbe dovuto accettare il matrimonio combinato con suo cugino; un uomo 20 anni più vecchio di lei.

Rai 3 manda in onda Chi l’ha visto? alle 21.20. Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di rintracciare persone scomparse sul territorio nazionale, e di indagare sui maggiori casi di cronaca rimasti insoluti, o in via di risoluzione. Stasera si parla dell’ultimo atto del processo di appello bis per l’omicidio di Marco Vannini, e del caso di Roberta Ragusa, ancora parzialmente avvolto dal mistero.

Stasera in tv 30 settembre 2020 – programmi Mediaset

Come ogni mercoledì, Stasera Italia, in onda su Rete 4 dalle 20,30, occupa anche lo spazio televisivo della prima serata. Alle redini del talk c’è Barbara Palombelli. Tanti gli ospiti in studio o in collegamento chiamati a commentare argomenti di politica, economia e cronaca nazionale.

Temptation Island, il reality di Canale 5, è trasmesso dalle 21.20. Fra colpi di scena e falò, stasera a Temptation Island sbarca una nuova coppia: è composta da Salvo e Francesca. I due stanno insieme da 5 anni, ed è stata Francesca a proporre l’iscrizione al programma, in quanto delusa dalla stagnazione del loro rapporto.

Infine, su Italia 1 è proposto il terzo film della saga di Rambo, a partire dalle 21.30. In Rambo III, John Rambo (Sylvester Stallone), sopravvissuto al Vietnam, è chiamato ancora una volta dal proprio paese, che ha bisogno delle sue abilità. Stavolta deve recarsi in Afghanistan.

I programmi La7, TV8 e Nove

Atlantide: Storie di uomini e di mondi è in onda su La7 alle 21.15. Il programma di divulgazione è condotto da Andrea Purgatori, che in compagnia di ospiti in studio o in collegamento racconta in ogni puntata le storie di grandi personalità. Questa sera la puntata è su Papa Francesco.

Il film in onda su TV8 alle 21.30, The Eagle, è ambientato nel 135 DC. 15 anni prima la nona legione dell’impero romano e’ sparita tra le montagne della Scozia. Marcus Aquila (Channing Tatum) deve scoprire che è realmente accaduto alla legione, e a suo padre, che comandava la spedizione.

Su NOVE, alle 21.30 va in onda Fantozzi contro tutti, terzo film della celebre saga di commedie di e con Paolo Villaggio. Non c’è pace per il ragionier Ugo Fantozzi: l’ufficio dove lavora va a fuoco, sua moglie Pina lo tradisce, e il nuovo mega-direttore dell’azienda è fissato con il ciclismo, tanto da costringere i suoi dipendenti a partecipare a una disastrosa competizione.

I film in onda su Sky Cinema

L’ultimo film della celebre saga Man in Black: International è in onda stasera alle 21.00 su Sky Cinema Canale 305. Chris Hemsworth e Tessa Thompson interpretano due agenti dell’organizzazione segreta MIB (Man In Black) che si occupa di mantenere segreta l’esistenza e la proliferazione degli alieni sul pianeta terra.

Infine, su Sky Cinema Canale 309 è proposto alle 21.00, Ted, dagli autori della serie TV animata per adulti I Griffin. L’orsacchiotto di un bambino prende vita durante un magico Natale. Diversi anni dopo i due sono ancora inseparabili, ma la vita li ha cambiati. Ted, più della serie I Griffin, è un film fortemente sconsigliato ai minori, per i contenuti irriverenti, dissacranti e spesso volgari.