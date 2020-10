Chi vuol essere milionario 1 ottobre, diretta, domande, concorrenti, vincitori

Questa sera, giovedì 1 ottobre, alle 21:40 su Canale 5 torna Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario. È la quarta puntata stagionale, che riparte dalla scalata al milione di Zafiira Mamudale. Il quiz torna alla collocazione originaria, dopo lo spostamento della scorsa settimana per lasciar spazio alla finale di Supercoppa Europea.

Chi vuol essere milionario 1 ottobre – Chi è la concorrente Zafiira Mamudale

La prima protagonista di Chi vuol essere milionario, dunque, è Zafiira Mamudale. Ventisettenne, laureata in Giurisprudenza e attualmente impiegata nel dipartimento legale di una società di Ingegneria. Vive a Milano insieme al fidanzato Marco, campano, ma è nata a Parigi da genitori originari delle Mauritius. Vive in Italia ormai da qualche anno, dopo aver anche studiato nel nostro paese.

Ha chiuso la puntata precedente con la risposta corretta all’undicesima domanda, da 30mila euro. Questa sera, riparte dal dodicesimo ostacolo da 70mila euro per proseguire il suo percorso. Non sarà facile, dal momento che ha già utilizzato l’aiuto del 50:50, il Chiedi a Gerry e l’Aiuto dell’esperto in studio. Le resta solamente lo Switch – Cambia la domanda. Tuttavia, ha già fissato il traguardo personale a quota 10mila euro, che le garantisce la sicurezza di portare a casa almeno quella cifra. Ha dimostrato di saper arrivare ad una buona risposta anche senza grosse certezze iniziali e questo potrebbe giocare a suo favore. Ma la scalata è ormai alla sua fase più difficile.

Zafiira Mamudale ha giocato dopo gli errori del costumista Alberto Spiazzi e di Vittorio Nalbone. Il giovane siciliano si è presentato forte di una preparazione da ragazzo prodigio, eppure è uscito malamente alla quarta domanda.

Intanto, per Gerry Scotti e Chi vuol essere milionario continua a non essere un momento favorevole. Anche la puntata di dieci giorni fa ha fatto registrare ascolti poco brillanti, sebbene con un pubblico ormai cosolidato attorno ai 2 milioni di telespettatori.

La diretta