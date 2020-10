Questa sera, 1 ottobre, alle ore 21,15 su Sky uno va in onda l’ultima puntata di Auditions di X Factor 2020. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan è giunto alla sua quattordicesima edizione. In giuria ritorni e nuovi arrivi: Mika, Manuel Agnelli, Emma ed Hell Raton.

Stasera scopriremo quale categoria sarà assegnata ad ogni giudice.

X Factor 2020, 1 ottobre, Auditions, esibizioni, concorrenti

Inizia il programma. Stasera termina la prima fase di X Factor 2020, le auditions. La gara entra sempre più nel vivo e si iniziano a formare le squadre. E’ l’ultima possibilità per i talenti di accaparrarsi un posto, poi si giungerà ai bootcamp e scopriremo quale categoria sarà assegnata a ciascun giudice.

Gabriel è un educatore in un centro diurno, ma ama cantare e torna stasera ad X Factor per la seconda volta. Aveva già provato a partecipare al talent, ma era stato eliminato da Mika ai bootcamp. Manuel apprezza la sua performance perché ritiene abbia cantato con quattro voci diverse. Mika è preoccupato per lui perché ha paura che il mondo dello spettacolo lo possa ferire.