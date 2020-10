La quarta puntata della nuova edizione di Fratelli di Crozza è in onda il 9 ottobre, su NOVE. Maurizio Crozza e la sua spalla storica Andrea Zalone sono ancora da soli in studio, senza pubblico per il rispetto del protocollo anti Covid.

Ricordiamo che, nella puntata di venerdì 2 ottobre, c’è stato il ritorno delle parodie di Giulio Gallera e Attilio Fontana. E Matteo Salvini è tornato ospite fisso nelle parodie di Crozza.

Sul palcoscenico non mancano, oltre i personaggi, i monologhi satirici sui fatti d’attualità politica e sociale più discussi della settimana.

Potete seguire la puntata in diretta anche su DPlay. Sul servizio in streaming sono anche caricate le puntate precedenti di questa edizione e le singole imitazioni estrapolate.

Fratelli di Crozza 9 ottobre, la diretta