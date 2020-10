Venerdì 9 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda il GF Vip 5, con Alfonso Signorini. In studio accanto a lui gli opinionisti Pupo ed Antonella Elia.

Il conduttore si occupa ancora una volta della coppia formata da Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. E dell’avvicinamento tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre Patrizia De Blanck si scontra con la Daniela Del Secco D’Aragona sulla questione del titolo nobiliare. Infine, dopo l’eliminazione di Francesca Pepe, scopriamo chi deve abbandonare la Casa tra Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra.

GF Vip 5 diretta 9 ottobre, ottava puntata