Ballando con le stelle torna sabato 10 ottobre con Siniša Mihajlović ballerino per una notte. L’appuntamento è alle 20.35 su Rai1.

A mettersi alla prova sul palcoscenico dell’Auditorium della Rai di Roma è uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović.

Ballando con le stelle Siniša Mihajlović con la moglie Arianna

Siniša Mihajlović ha alle spalle una lunga carriera. Ex calciatore serbo con cittadinanza italiana, ha giocato nel ruolo di centrocampista o difensore,ed è tecnico del Bologna.Il suo sinistro è stato talmente potente da essere studiato dai ricercatori del dipartimento di fisica dell’Università di Belgrado.

Da allenatore si è conquistato l’appellativo di Sergente a causa del suo forte temperamento. A Ballando con le stelle, al fianco della moglie Arianna, ha deciso di mettersi alla prova imparando in pochissimo tempo una coreografia realizzata ad hoc per ambedue. La coppia si esibisce in un tango. La prova è giudicata durante la diretta e il risultato è finalizzato a migliorare la posizione di una delle coppie in gara.

I Vip rimasti in gara

I Vip rimasti in gara sono: Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis. Inoltre: Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen. Conludono la lista: Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Le coppie Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi sono state eliminate nelle puntate precedenti. Ma continuano ad allenarsi. Infatti, tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara.

Per notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. E’ possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.

Gli infortuni di Ballando con le stelle 2020

Numerosi gli infortuni che si stanno abbattendo sul dance show di Rai 1, si va avanti. Dopo Samuel Peron ancora positivo al Covid 19, si sono susseguiti altri inconvenienti. Raimondo Todaro operato di appendicite che questa sera dovrebbe ballare davvero dopo il valzer soft di sette giorni fa. E poi il pugile Sarcina fortunatamente negativizzato al corinavirus che è tornato in pista. E la caduta, in sala prove, di Alessandra Mussolini, ultimo infortunio di questa edizione travagliata.

Il riscontro di pubblico, però, esiste ed è evidente. Ballando con le stelle riesce, settimana dopo settimana, a contrastare la corazzata di Tu si que vales su Canale 5.Solo due punti di share dividono i due programmi a favore del talent di Mediaset.