Ballando con le stelle 17 ottobre, diretta, scaletta, ordine di uscita, cast

Questa sera, 17 ottobre alle 20:35, Milly Carlucci conduce in diretta su Rai 1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Lo show si apre con la ripetizione dello spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani, annullato per anomalie nel voto da casa. Lo spettacolo va in onda dall’Auditorium del Foro italico di Roma, con la regia di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 17 ottobre, lo spareggio annullato

Sul finire della scorsa puntata, avevamo erroneamente parlato dell’eliminazione di Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. La coppia si era appena giocata lo spareggio con Antonio Catalani e Tove Villfor.

Ma Milly Carlucci ha invece congelato l’esito della votazione, rinviando il verdetto alla puntata odierna. Infine, tre giorni fa, la produzione di Ballando con le stelle ha comunicato l’annullamento di quel voto e la necessità di ripetere lo spareggio. Motivo, le possibili irregolarità nelle preferenze espresse attraverso i social network.

La Rai ha parlato di ‘anomalie evidenti a favore di Antonio Catalani e Tove Villfor‘. L’80% delle votazioni provenivano da altri continenti e molte erano pressoché simultanee. Inoltre, mostravano trend anomali durante la notte. Perciò, la Rai e Datalytics, società che gestisce il voto, hanno deciso di annullarlo. Regolari tutte le altre votazioni.

Dunque, lo spareggio Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani aprirà la puntata. Nel frattempo, il voto di questa sera è stato aperto alle 18:30, per tutte le coppie ancora in gara, comprese le due allo spareggio. Così da evitare penalizzazioni per la vincitrice della sfida eliminatoria.

Da quest’anno, il pubblico vota solo tramite social network: con un cuore su Instagram e Twitter, oppure con un ‘mi piace’ su Facebook.

Intanto, ecco le undici coppie in pista:

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira

Antonio Catalani – Tove Villfor

Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

La diretta della quinta puntata

Ballerini per una notte del 17 ottobre saranno Milly Carlucci e il Maestro Samuel Peron. Costretto a casa dalla positività al coronavirus, nelle prime puntate Peron ha affidato la compagna Rosalinda Celentano a Tinna Hoffman. Inizialmente, doveva essere una sostituzione temporanea. Poi, l’alchimia nella nuova coppia e gli ottimi risultati in pista hanno spinto i diretti interessati a temporeggiare.