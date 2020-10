Sabato 17 ottobre: su Canale 5 alle 21.30 è in onda la sesta puntata del talent show Tú Sí Que Vales. Questa sera il programma ricorda Veronica Franco, la giovane affetta da una grave forma di leucemia che si era esibita sulla sedia a rotelle, cantando sul palco il 12 settembre scorso.

Conducono Belen Rodriguez, Alessio Sakara, campione del mondo di MMA, e Martin Castrogiovanni, ex campione della Nazionale italiana di rugby. La giuria composta da Gerry Scotti, Maria de Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi valuta la qualità e l’originalità delle esibizioni proposte dai concorrenti. Sabrina Ferilli, infine, comunica ai giudici la decisione del pubblico, che può promuovere o bocciare i partecipanti.

Vi ricordiamo che chiunque può iscriversi e partecipare, semplicemente compilando l’apposito form reso disponibile sul sito Witty Tv. E persino le esibizioni meno riuscite, qualora reputate abbastanza divertenti da Gerry Scotti, possono competere in una finale a parte contendendosi il premio della Scuderia Scotti.

Potete seguire in diretta Tú Sí Que Vales anche in streaming su internet, dal sito MediasetPlay.

Tú Sí Que Vales 17 ottobre, diretta

Il trio di conduttori presenta la giuria, quindi iniziano le esibizioni.

I primi concorrenti compongono un trio di ballerini acrobatici. Si chiamano gli Eclectic, e hanno lavorato anche nel Cirque du Soleil I giudici restano stupiti dalla prestanza e abilità dei ballerini. “Subito in finale” esclama Gerry Scotti.”. Maria de Filippi, invece, è stupita dalla coordinazione mostrata dai ragazzi durante le pericolose prese aeree. Gli Eclectic sono promossi a pieni voti da giudici e pubblico. Dato che il pubblico ha addirittura assegnato un 100% agli acrobati, i giudici avrebbero la possibilità di mandarli direttamente in finale, alzandosi e raggiungendo i concorrenti sul palco. Ma Rudy Zerbi dichiara che “non mi alzerò. Ci saranno tante esibizioni simili, voglio vederle tutte.”.

Pinuccio, 62 anni, è il partecipante numero 2. Continua a proporre applausi al pubblico, e dichiara “faccio un po’ di tutto. Ballo, canto.”. “Eh, ma allora balla” lo esorta Maria de Filippi. Non si capisce bene se il concorrente sia serio o ironico, e si stia esibendo in un numero comico: inizia a rotolarsi a terra. Poi, fa un numero di prestidigitazione, e infine canta una discutibile canzone per Maria de Filippi. Sabrina Ferilli ha così la possibilità di vendicarsi degli scherzi di Maria, incalzando Pinuccio e chiedendogli “Ma tu sei proprio innamorato di Maria, vorresti che nascesse qualcosa?”. Alla fine, il numero divertente di Pinuccio “vale” per i giudici, e per il pubblico. Ma ormai tutta l’attenzione è per l’amore di Pinuccio per Maria. Al punto che, prima di uscire, riesce ad ottenere dalla giudice un bacio attraverso due mascherine.

Tú Sí Que Vales 17 ottobre, Betty Baloon

La terza concorrente si fa chiamare Betty Baloon, e vuole insegnare ai giudici a fare un cagnolino piegando un palloncino. “Io ho fatto un serpente” scherza Zerbi. Fra tutti, solo Teo Mammucari e Sabrina Ferilli sembrano non avere problemi. “Maria butta sto palloncino, che pare una cosa vergognosa, poi stai su Internet per un mese” afferma la Ferilli, dato che, in effetti, il palloncino piegato da Maria de Filippi ha una forma facilmente equivocabile.

Terminata la lezione, la concorrente rivela un abito, una statua a forma di carota, un ragno, e tre statue con le fattezze dei giudici, tutto realizzato interamente con palloncini piegati. “Ci sono voluti 5 giorni a realizzare tutto questo” dichiara Betty Baloon. Che, ovviamente, viene promossa da tutti i giudici all’unanimità.