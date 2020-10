Ballando con le stelle 10 ottobre, diretta, scaletta, ordine di uscita, cast

Tutto pronto per la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020, in diretta su Rai 1 questa sera, 10 ottobre, dalle 20:35. Milly Carlucci riporta in pista le undici coppie ancora in gara nel dance show, comprese quelle di Rosalinda Celentano e Alessandra Mussolini, presenti dopo i problemi patiti in settimana. Il programma va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, per la regia di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 10 ottobre, diretta, Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano sono in gara

L’avvicinamento alla quarta puntata di Ballando con le Stelle è iniziato con un doppio colpo di scena. Alessandra Mussolini ha ricevuto un forte colpo al volto durante le prove con il maestro Maykel Fonts, perdendo molto sangue dal naso. Dopo gli accertamenti in ospedale e qualche giorno di malessere, questa sera sarà regolarmente in gara.

Problemi anche per Rosalinda Celentano, fermata da un dolore al ginocchio. Tuttavia, anche per lei gli accertamenti hanno dato esito negativo e grazie al fisioterapista potrà scendere in pista.

Ecco le undici coppie rimaste in gara:

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Nella puntata di sabato scorso, sono stati eliminati Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. Insieme a Barbara Bouchet e Stefano Oradei, eliminati nella seconda puntata, continueranno ad allenarsi in vista del ripescaggio previsto nelle prossime settimane.

Tornando alla puntata di questa sera, i ballerini per una notte saranno Siniša Mihajlović e la moglie Arianna Rapaccioni. Dopo la leucemia e il COVID-19, l’allenatore del Bologna è tornato in forma e prova a cimentarsi anche con il ballo.

Inoltre, torna al suo posto la giuria formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Con Alberto Matano e Roberta Bruzzone ad assegnare il prezioso tesoretto di punti a fine puntata.

Ricordiamo, infine, che da questa edizione siedono a bordo pista anche i Tribuni del popolo. Tre personaggi cari al pubblico che li rappresenta in assenza di pubblico in studio: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi.

I telespettatori possono votare tramite i canali social della trasmissione.

