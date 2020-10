Domenica In torna in onda domenica 18 ottobre con nuovi ospiti in studio e in collegamento. Il contenitore festivo di Rai 1 è in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone Mara Venier che il prossimo 20 ottobre festeggia il suo settantesimo compleanno. Molte le sorprese in studio per lei per una ricorrenza così importante.

Domenica in ospiti 18 ottobre arriva Antonella Clerici.

Questa settimana arriva Antonella Clerici, ma solo in collegamento. La conduttrice è tornata su Rai 1, dallo scorso 18 settembre con il suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno in onda dal lunedì al venerdì proprio a mezzogiorno. La Clerici è in collegamento dalla sua casa in Piemonte per raccontarsi tra vita privata e nuovi progetti televisivi.

Intanto la Clerici, pur tornata protagonista dei fornelli di Rai 1, non riece ancora ad eguagliare gli ascolti di La prova del cuoco cooking da lei lasciato nel 2018 e condotto per due edizioni da Elisa Isoardi. La sua presenza a Domenica in vuole rappresentare una sorta di rilancio. Ma ha anche il fine di lanciare il nuovo programma The Voice senior che arriva su Rai 1 appena concluso Tale e quale show.

Il programma vuole dare una possibilità agli over 60 che hanno ancora il desiderio di mettersi alla prova come cantanti.

Ospiti Romina, il figlio e la nuora

Per la musica, intervengono in studio Yari Carrisi e la sua compagna italo-finlandese Thea Crudi. Il figlio di Al Bano e Romina condivide con la Crudi un nuovo progetto artistico tra musica d’autore e spiritualità.

Ma è presente anche Romina Power. Venuta appositamente per fare una sorpresa a Mara Venier alla vigilia del suo 70esimo compleanno. La conduttrice riceve gli auguri anche da altri personaggi, in una puntata in cui è doppiamente protagonista.

Domenica in 18 ottobre, tra gli ospiti Ilaria Capua

Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, interviene la virologa Ilaria Capua. In collegamento dalla Florida, parla della attuale situazione legata all’aumento dei contagi da Covid 19 in Italia e negli Stati Uniti.

Ma la sua presenza è legata anche alla presentazione del suo nuovo libro dedicato ai bambini ‘Ti conosco mascherina’.

Torna il talk su Ballando con le stelle

Torna il talk dedicato a Ballando con le stelle di cui è andata in onda la sera precedente, la quinta puntata. Commenti a caldo su quanto è accaduto sono affidati agli opinionisti: Guillermo Mariotto, Serena Bortone, Luca Bianchini e Amaurys Perez. Tutti presenti in studio.

Mentre in collegamento ci sono Alessandra Mussolini e Costantino Della Gherardesca coi rispettivi ballerini.

La regia è di Flavia Unfer.