Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 19-23 ottobre ed il riassunto delle puntate precedenti. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Uomini e Donne 19-23 ottobre, anticipazioni puntate, registrazioni

Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci saranno nel corso della settimana, sia per quanto riguarda i protagonisti del trono classico e del trono over (quest’anno tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici, si affiancano quotidianamente a cavalieri e dame).

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, il 12 ottobre, Gemma e Maria si sono confrontate con Biagio. Il cavaliere è uscito con entrambe le dame: ha portato Gemma a cena fuori e si è visto con Maria per un aperitivo.

Gemma ha messo in chiaro che per lei Biagio è solo un amico e che è ancora scossa per la fine della sua frequentazione con Paolo. La dama ha visto anche Franco, ma si è molto annoiata perchè lui l’ha intrattenuta con argomenti troppo “bucolici”. La loro frequentazione è terminata così.

Biagio è uscito anche con Maria e si è detto interessato ad entrambe le dame, ma ha deciso di ballare con Gemma.

La scorsa settimana Davide ha raggiunto Camilla, corteggiatrice di Gianluca, nel camerino per capire se c’era feeling. In esterna Camilla ne ha parlato con “il suo tronista”, confessando di averci riflettuto e di aver deciso di non vedere più Davide perchè prova dei sentimenti per Gianluca.

Maria ha rivelato che la corteggiatrice Lucrezia ha detto ad un collaboratore della redazione di aver sentito Camilla affermare che entrambi i tronisti sono noiosi. Lucrezia ha negato, ma è stato chiamato in studio Michele ed anche Armando ha confermato questa confessione. Seppur dubbioso, Gianluca ha deciso di fidarsi di Camilla.

Cristina è uscita con Daniel ed i due sono entrati talmente in sintonia da farsi trasportare e andare oltre i baci. Valeria non ha gradito questo comportamento ed ha fatto presente a Daniel che per lui ha rinunciato a vedersi con Franco.

Daniel si è giustificato definendo la loro frequentazione discontinua. Valeria ha messo fine alla loro frequentazione e si è riseduta nel parterre.

Uomini e donne, riassunto puntata 13 ottobre

Scopriamo che alla fine della scorsa puntata, nel backstage, c’è stata una discussione tra Tina e Gemma. Tina ha chiesto a Gemma di dirle “in faccia le cose”. La dama non capisce perché l’opinionista ce l’abbia tanto con lei.

In studio Gemma ha discusso con Paolo, definito “falso da morire”, e di nuovo con Tina, accusata di essere uscita con un suo ex. L’opinionista ha ricordato alla dama che questa estate anche lei ha scritto frasi sui social ad un suo ex, Kikò.

Michele era uscito con Carlotta e si erano baciati, ma poi ha scelto di uscire anche con Roberta. Anche questo appuntamento è andato molto bene e Michele si è detto interessato a conoscere entrambe le dame. Interrogato da Maria rivela però di preferire Roberta al momento.

Uomini e donne, riassunto puntata 14 ottobre

Federica ha rivelato di provare interesse per Simone e Davide. Davide dal canto suo non vuole iniziare una frequentazione con la dama a causa della differenza d’età.

Miriana ha preferito Armando a Davide. Armando ha scatenato le consuete discussioni e Lucrezia ha deciso di abbandonare il programma. Il cavaliere ha invece deciso di rimanere e l’ha raggiunta dietro le dietro le quinte per spiegarle le sue motivazioni.

Cristina è molto presa da Daniel, tanto da parlare di matrimonio a Las Vegas. Tina ha però dei dubbi sull’interesse del cavaliere, accusato di voler sfruttare la situazione per fini economici. Daniel ha rifiutato di svelare che lavoro fa, Michele ha detto però di esserne a conoscenza e lo ha difeso dicendo che non è come lo descrivono.

Aurora ha deciso di abbandonare il programma.

Uomini e donne, riassunto puntata 15 ottobre