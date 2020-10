Questa sera, lunedì 19 ottobre, Rai 1 trasmette il quinto ed il sesto episodio di Io ti cercherò. L’appuntamento è alle 21.25.

Il protagonista delle serie Tv è Valerio Fedele (Alessandro Gassman), un ex poliziotto che torna in azione per scoprire la verità sulla morte del figlio Ettore. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato nel Tevere ma la Polizia ha archiviato velocemente il caso come suicidio. Valerio non crede che il figlio possa aver compiuto un gesto così estremo. E decide quindi di iniziare ad indagare per scovare i colpevoli. Durante le ricerche può contare sul supporto del vicequestore Sara (Maya Sansa), una sua vecchia fiamma.

Io ti cercherò- riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti della serie tv Valerio, aveva ascoltato le testimonianze di alcuni punkabbestia che vivono in una tenda presso gli argini del Tevere. Una di loro, che nel frattempo era scappata in un centro di recupero, gli confida che Ettore non si è gettato nel fiume. Ma è stato spinto da due uomini nella giornata di sabato, e non di venerdì come riportato nel verbale. Infine Valerio e Sara scoprono dall’autopsia che Ettore non è morto per annegamento ma per le percosse subite.

Vi proponiamo la trama degli episodi Fragile e Dhaval.

Io ti cercherò 19 ottobre episodio Fragile, la trama

Nella trama dell’episodio Fragile, Valerio, dalle telecamere di videosorveglianza, ha scoperto che nella zona in cui è stato recuperato il corpo del figlio Ettore, si aggirava un mezzo della PSG. Decide così di introdursi negli uffici della società di vigilanza privata per scoprirne di più. Crede infatti che i dipendenti possano essere gli esecutori materiali dell’omicidio.

Nel frattempo Roberto non riesce a controllare la gelosia nei confronti di Valerio. E in uno scatto d’ira colpisce violentemente Sara. Intanto vengono fermati due cittadini cinesi, che hanno alcuni precedenti penali per contraffazione di merci. La Polizia li scorta in commissariato perché crede che siano i presunti colpevoli della morte di Ettore. Ma Valerio crede che si tratti dell’ennesimo tentativo di sviare le sue indagini private.

Inoltre anche il fratello Gianni lo invita a prendersi una pausa. Ma Valerio sceglie di proseguire per la sua strada, fidandosi solo di Sara. Infine grazie a Martina e agli amici di Ettore, viene a sapere che il figlio aveva avuto un incidente stradale sette giorni prima del decesso.

Io ti cercherò 19 ottobre episodio Dhaval, la trama

Nell’episodio Dhaval Valerio e Sara riescono a scoprire quanto accaduto ad Ettore il giorno dell’incidente. Il ragazzo stava raggiungendo un albergo di Rieti per aiutare il senegalese Moussa. Alla sua famiglia era stata assegnata una casa popolare nella zona periferica della Capitale, a Ostia. Ma sono stati sfrattati con violenza dalla malavita locale. Infatti quando Valerio si introduce nell’appartamento di Moussa trova uno spacciatore che controlla il traffico di droga del quartiere.

Nel frattempo il giudice ha emesso la sentenza sui due pregiudicati cinesi. Ma la loro pena è sospesa a causa di molte attenuanti legali. Ma Valerio, sempre più furioso, decide di non demordere. Prende in affitto una stanza ad Ostia perché crede che la pista giusta da seguire sia proprio quella delle case popolari. Infine gli amici di Ettore srotolano uno striscione nel centro di Roma per chiedere verità sulla sua morte.

Io ti cercherò– il cast completo

Di seguito il cast completo della serie Io ti cercherò, con i relativi personaggi interpretati: